Bundesliga-koploper Borussia Dortmund heeft zaterdag dankzij invaller Paco Alcácer in de absolute slotfase aan het langste eind getrokken in een spektakelstuk tegen FC Augsburg: 4-3. Achtervolger Hertha BSC liet twee punten liggen bij FSV Mainz en Schalke 04 deed afstand van de laatste positie.

Met zeventien punten blijft Dortmund de koploper, Werder Bremen en Hertha volgen op drie punten. Nummer vier Bayern München staat nu nog op dertien punten, maar kan later op zaterdag de tweede positie innemen door thuis van Borussia Mönchengladbach te winnen.

Dortmund kwam in het thuisduel met Augsburg tot twee keer toe op achterstand. Ex-Heerenveen-spits Alfred Finnbogason opende halverwege de eerste helft verrassend de score in het Signal Iduna Park.

De na een uur ingebrachte Alcácer maakte drie minuten na zijn invalbeurt gelijk, maar in de 71e minuut zette Philipp Max de bezoekers weer op voorsprong.

Alcácer scoort één keer per veertien minuten

Alcácer bracht 'BVB' tien minuten voor tijd weer op gelijke hoogte en invaller Mario Götze, die zijn jongere broer Felix Götze tegenkwam op het veld, leek de thuisploeg met de 3-2 ook de overwinning te bezorgen.

In de 87e minuut zorgde Michael Gregoritsch echter voor de 3-3. Daarna was het andermaal aan Alcácer, die in de zesde minuut van de blessuretijd de 4-3 op het scorebord zette met een rake vrije trap.

Het was al de zesde competitietreffer voor Alcácer, die in de zomer op huurbasis overkwam van FC Barcelona. Daarvoor had de Spaanse international slechts 84 minuten nodig, wat betekent dat hij elke veertien minuten doel treft voor Dortmund in de competitie.

Jeffrey Gouweleeuw mocht de hele wedstrijd meedoen namens Augsburg. De centrale verdediger kreeg na iets minder dan een uur spelen een gele kaart voor een grove charge.

Rekik en Dilrosun morsen punten met Hertha BSC

Achtervolger Hertha BSC verzuimde in het spoor van Dortmund te blijven. De ploeg uit Berlijn kwam in Mainz niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel (0-0) en staat nu net als Werder Bremen, dat vrijdag al met 2-0 van Wolfsburg won, op drie punten van koploper Dortmund.

Karim Rekik speelde negentig minuten namens Hertha, Javairo Dilrosun werd een kwartier voor tijd gewisseld. Bij thuisploeg Mainz deed Jean-Paul Boëtius de hele wedstrijd mee.

Schalke 04 won met 0-2 bij Fortuna Düsseldorf en klom van de achttiende naar de veertiende plek. VfB Stuttgart, dat met 3-1 verloor in Hannover, is de nieuwe hekkensluiter in de Bundesliga.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Bundesliga