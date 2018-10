Guy Ramos maakt het seizoen bij Almere City af. De recordhouder wat betreft het aantal rode kaarten in het Nederlandse betaalde voetbal was transfervrij en trainde al enkele weken mee bij de verrassende koploper van de Keuken Kampioen Divisie.

De 33-jarige verdediger speelde eerder voor FC Dordrecht, RKC Waalwijk, Roda JC en het Zwitserse FC Wil. "Door verschillende omstandigheden heb ik twee mindere seizoenen achter de rug. Daarom is het fijn dat ik nu weer aan voetballen toekom", zegt Ramos op de site van Almere.

Ramos trainde al een tijdje mee met de ploeg van trainer Michele Santoni en wist de technische staf in die periode van zijn kwaliteiten te overtuigen. "Ik ben blij dat ik mij in de kijker heb kunnen spelen."

De international van Kaapverdië denkt dat hij ondanks twee teleurstellende jaren nog van waarde kan zijn in Almere. "Van nature ben ik wel een leiderstype. Dat komt ook door de ervaring die ik heb opgedaan en mijn positie in het veld. Ik hoop de jongere jongens op sleeptouw te kunnen nemen."

Recordaantal kaarten in betaald voetbal

Ramos is een notoire kaartenpakker. In het seizoen 2011/2012 evenaarde hij in het shirt van RKC het recordaantal gele kaarten in één Eredivisie-jaargang: twaalf. In november 2014 werd hij voor de elfde keer van het veld gestuurd, waarmee hij een nieuw record in het betaald voetbal vestigde.

Afgelopen zomer dook de centrale verdediger plotseling bij Chabab Rif Al Hoceima op. Hij zou in het kielzog van de beoogde technisch directeur Mounir El Hamdaoui bij de Marokkaanse club aan de slag gaan, maar van dat avontuur kwam niets terecht.

Almere is bezig aan een uitstekend seizoen in de eerste divisie. De Flevolanders wonnen vrijdag met 1-0 van NEC en staan met negentien punten alleen bovenaan. Go Ahead Eagles, FC Twente en Sparta Rotterdam volgen met twee punten minder.

