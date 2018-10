Hoewel FC Utrecht vrijdag een zeer belangrijke 2-1-zege boekte op concurrent NAC Breda, ziet trainer Dick Advocaat dat het vertrouwen in zijn ploeg door de matige seizoensstart nog broos is.

In stadion Galgenwaard zorgde Simon Gustafson met een treffer vlak voor én na rust voor een comfortabele voorsprong, waarna Mikhail Rosheuvel iets terugdeed namens NAC. Utrecht trok de winst vervolgens met hangen en wurgen over de streep.

"Ik ben in ieder geval blij met de overwinning en toch ook wel met het spel van de eerste zeventig minuten. Het ging goed tot de tegengoal", zei de 71-jarige Advocaat voor de camera van FOX Sports.

"Toen zag ik de angst weer terugkeren in de ploeg. Spelers gingen naar voren lopen, terwijl dat helemaal niet meer nodig was. We zijn aanvallend ingesteld, maar dan moet je wel de controle houden. Het laatste kwartier lukte dat niet meer."

'Hadden het zomaar weg kunnen geven'

Volgens de oud-bondscoach van Oranje had Utrecht zichzelf nog in de vingers kunnen snijden. "We hadden het zomaar nog uit handen kunnen geven, terwijl we zelf zeven of acht honderdprocentkansen hebben gehad", zei hij.

"De bal hoeft dan maar één keer verkeerd te vallen. Ik heb NAC de hele wedstrijd niet gezien, maar ze kregen na de 2-1 het gevoel dat ze nog iets konden doen. Toen werd het moeilijk. Dat kan met scherpte of kwaliteit te maken hebben."

Toch heeft Advocaat vertrouwen in de rest van het seizoen. Volgens de ervaren coach heeft hij in de komende weken spelers tot zijn beschikking die nu nog niet topfit zijn, onder wie Oussama Tannane, Jean-Christophe Bahebeck en Rico Strieder.

"We hebben nog drie, vier spelers achter de hand, maar zij zijn fysiek nog niet daar waar ze moeten zijn. Die jongens gaan wel voor concurrentie zorgen."

Van der Gaag wil positieve dingen blijven zien

NAC blijft door de nederlaag hekkensluiter in de Eredivisie. Trainer Mitchell van der Gaag baalt daarvan, maar beseft ook dat hij de situatie maar op één manier kan omdraaien.

"We moeten zorgen dat we de positieve dingen blijven zien. Ik heb vandaag teamspirit gezien en aan het einde heb ik gezien dat we goed kunnen voetballen", noemde hij de pluspunten van zijn ploeg.

"NAC heeft vaker in slechte periodes gezeten, maar dan waren de punten al binnen en dan is het nét even iets makkelijker. We kunnen alleen maar vooruit kijken, al is dat af en toe lastig, omdat iedereen vol emotie zit."

Dankzij de tweede overwinning van het seizoen steeg FC Utrecht van de zestiende naar de negende plaats in de Eredivisie. De rest van de concurrentie komt dit weekend nog wel in actie. NAC blijft laatste met drie punten.

