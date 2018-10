Bondscoach Sarina Wiegman zag vrijdag tegen Denemarken weer de absolute wil bij de Oranjevrouwen die nodig is om het WK in Frankrijk te halen. Nederland won het play-offduel in het Rat Verlegh Stadion met 2-0.

"Er zit zo veel gedrevenheid in deze ploeg", aldus Wiegman, die haar ploeg vorige maand zag falen tegen Noorwegen (2-1-nederlaag), waardoor play-offs nodig zijn om een WK-ticket te kunnen halen.

"Na Noorwegen-uit zie je nu weer hoe graag we Frankrijk willen halen. We waren meteen scherp. Wat we tegen Noorwegen niet konden brengen, hadden we nu wel."

Oranje was in Breda vooral in de eerste helft sterker dan de Denen, vorig jaar nog tegenstander in de EK-finale. De eindstand stond halverwege al op het scorebord, na goals van Lineth Beerensteyn en Shanice van de Sanden.

"We hadden meer moeten scoren, dat is wel jammer", vindt Wiegman. "Maar dit is een goed begin en de uitgangspositie voor de terugwedstrijd is goed. Toch blijft het jammer dat bijvoorbeeld Vivianne Miedema nog een grote kans mist op 3-0."

Zwitserland en België spelen gelijk

De return tegen Denemarken is dinsdag om 18.00 uur in Viborg en Wiegman verwacht dat de Denen dan vol voor voor hun kans zullen gaan. "Ze hebben wat recht te zetten en dus zullen we weer meteen goed moeten zijn. Maar we gaan niet verdedigender spelen. Dat past niet bij ons."

Als Oranje standhoudt in Viborg moet de ploeg van Wiegman in november nog een play-off overleven om voor de tweede keer in de historie het WK te halen.

Mogelijke tegenstanders in die finale van de play-offs zijn België en Zwitserland. De heenwedstrijd in België eindigde vrijdag in 2-2 en dinsdag is de return in Zwitserland.