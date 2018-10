Davy Klaassen heeft vrijdag Werder Bremen aan een zege geholpen in de Bundesliga. De middenvelder maakte een doelpunt in de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen VfL Wolfsburg.

Klaassen opende in de 35e minuut de score door alert te reageren op een afvallende bal na een voorzet van Max Kruse en met een soort dropkick de kansloze doelman Koen Casteels te passeren.

Johannes Eggestein bepaalde in de 86e minuut de eindstand door na een steekpass van de veertigjarige veteraan Claudio Pizarro de bal koelbloedig langs Casteels te schieten.

Klaassen was voor de tweede keer trefzeker voor Werder Bremen, nadat hij dat onlangs ook al was in de met 2-3 gewonnen uitwedstrijd tegen FC Augsburg.

Klaassen kreeg publiekswissel

De deze zomer voor een recordbedrag van 15 miljoen euro overgenomen Klaassen had zoals gebruikelijk dit seizoen een basisplaats en kreeg vlak na de 2-0 een publiekswissel.

Bij Wolfsburg verscheen Wout Weghorst aan de aftrap en bleef Paul Verhaegh negentig minuten lang op de reservebank zitten.

Werder Bremen nestelde zich door de overwinning naast Borussia Dortmund aan kop in Duitsland, maar de kans is groot dat de ploeg van trainer Florian Kohfeldt later dit weekend een aantal plaatsen zakt op de ranglijst.

Wolfsburg heeft vijf punten minder dan Werder Bremen (9 om 14) en is terug te vinden op de zevende plaats, maar moet vrezen dat het na zondag diep in het rechterrijtje belandt.

Tweede zege Pröpper en Locadia met Brighton

Brighton & Hove Albion heeft in de Premier League de tweede zege van dit seizoen behaald. De ploeg won het met 1-0 van West Ham United en heeft nu één punt meer dan de ploeg uit Londen: acht om zeven.

Het enige doelpunt kwam in de 25e minuut op naam van Glenn Murray. Het was al de vijfde treffer van het seizoen van de spits.

Davy Pröpper, door bondscoach Ronald Koeman opgeroepen voor de komende interlands met Duitsland en België, had op het middenveld een basisplaats. Jürgen Locadia viel in. Oud-AZ'er Alireza Jahanbakhsh startte in de voorhoede bij Brighton.

