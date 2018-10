Dick Advocaat heeft vrijdag zijn eerste overwinning in de Eredivisie geboekt met FC Utrecht. Zijn ploeg was in de eigen Galgenwaard met 2-1 te sterk voor NAC Breda.

Onder het bewind van de 71-jarige oud-bondscoach, die vorige maand de ontslagen Jean-Paul de Jong opvolgde, werd met 1-0 verloren van Feyenoord, terwijl vorige week bij FC Groningen met 1-1 gelijk werd gespeeld.

Tegen hekkensluiter NAC Breda was Simon Gustafson de gevierde man. De middenvelder scoorde vlak voor rust (uit een penalty) en vlak na de hervatting. Mikhail Rosheuvel deed iets terug voor de ploeg van coach Mitchell van der Gaag.

Door de overwinning klimt Utrecht van de onderste regionen naar de negende plek, met negen punten uit acht duels. NAC Breda is met drie punten nog altijd de nummer laatst.

Gustafson maakt er twee voor FC Utrecht

Het duurde even voor de wedstrijd op gang kwam. De eerste grote kans viel pas na een half uur te noteren, toen Joris van Overeem vrij voor het doel opdook. Zijn kopbal miste echter de juiste richting.

Vlak voor rust ontsnapten de Bredanaars wederom aan een achterstand toen een kopbal van Karol Mets tegen de eigen paal kwam. Een minuut later was het echter alsnog raak. Gustafson schoot een strafschop raak, die was toegekend na tussenkomst van de VAR.

De Zweedse middenvelder was vlak na rust opnieuw trefzeker. Hij schoot de bal vanaf zo'n twintig meter fraai in de bovenhoek, waarmee hij doelman Benjamin van Leer kansloos liet. Sander van de Streek zorgde vervolgens bijna voor 3-0, maar hij kopte op de lat.

NAC kwam na 65 minuten op 2-1, toen Rosheuvel van dichtbij binnenschoot. Heel FC Utrecht dacht aan buitenspel, maar de treffer werd toegekend. De ploeg uit Breda kreeg via Mitchell te Vrede nog een grote kans op de gelijkmaker, maar die bleef uit.

