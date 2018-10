De Oranjevrouwen hebben vrijdag een grote stap gezet richting de finale van de play-offs voor het WK van volgend jaar in Frankrijk. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman won in Breda de heenwedstrijd tegen Denemarken met 2-0.

De eindstand stond halverwege al op het scorebord door doelpunten van Lineth Beerensteyn en Shanice van de Sanden in respectievelijk de 21e en 42e minuut.

De return wordt komende dinsdag vanaf 18.00 uur in het Viborg Stadion in de Deense stad Viborg afgewerkt.

Als Nederland het tweeluik met Denemarken overleeft, wacht nog een krachtmeting met Zwitserland of België - de heenwedstrijd tussen die landen werd 2-2 - en daarin kan dan een ticket voor het WK worden veiliggesteld.

De dubbele ontmoeting tussen Nederland en Denemarken is een herhaling van de EK-finale van vorig jaar. Oranje was destijds in Enschede met 4-2 te sterk.

Nederland maakte prima indruk tegen Denemarken

Zonder de niet fitte doelvrouw Sari van Veenendaal en spits Vivianne Miedema maar met Loes Geurts en Beerensteyn in de basis maakte Nederland een prima indruk tegen Denemarken en liet het zien de teleurstelling van de 2-1-nederlaag in het cruciale kwalificatieduel met Noorwegen naast zich neer te hebben gelegd.

Nederland pakte Denemarken gelijk bij de keel en dat resulteerde in de openingsfase in goede kansen voor Sherida Spitse (afstandsschot naast), Jackie Groenen (afstandsschot op de lat) en Beerensteyn (van dichtbij naast), maar niet in de 1-0.

Die kwam er in de 21e minuut alsnog. Van de Sanden legde de bal panklaar op het hoofd van de geheel vrijstaande Beerensteyn, voor wie het een koud kunstje was om de bal van een meter of vijf langs de kansloze keeper Janni Johansen te koppen.

Nederland koos er daarna niet voor om achteruit te leunen, maar ging vol op jacht naar de 2-0 en ook die viel nog voor rust. Kika van Es vond met haar mindere rechterbeen knap het hoofd van Van de Sanden en ook die faalde niet vlak voor de neus van Johansen.

Denemarken gooide na 2-0 schroom wat meer van zich af

Denemarken gooide vanaf dat moment eindelijk wat meer de schroom van zich af en dat had twee minuten na de 2-0 de 2-1 kunnen opleveren, ware het niet dat Geurts een formidabele redding in huis had op een inzet van dichtbij van Pernille Harder.

In de tweede helft waren Nederland en Denemarken wat meer aan elkaar gewaagd en dat zorgde ervoor dat het spel zich voornamelijk op het middenveld afspeelde en kansen aan beide kanten lange tijd schaars waren.

Nederland kreeg er eentje via Beerensteyn (te lang getreuzeld) en Denemarken twee via Nadia Nadim (kopbal recht in de handen van Geurts) en Katrine Veje (wederom goede redding Geurts), maar dat was het dan ook.

Om nog iets te forceren, bracht Wiegman twintig minuten voor tijd Miedema in. De nummer twee op de topscorerslijst van Nederland aller tijden had in de tachtigste minuut de naar alle waarschijnlijkheid allesbeslissende 3-0 op haar schoen, maar ze trof oog in oog met Johansen de lat.