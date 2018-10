Coach Josep Guardiola van Manchester City treft zondag in Liverpool-trainer Jürgen Klopp misschien wel zijn grootste rivaal. De Duitser is een van de weinige coaches waarvan hij vaker verloor dan won.

Liverpool was de laatste drie duels steevast te sterk voor City, waaronder afgelopen seizoen twee keer in de kwartfinales van de Champions League. Op Anfield Road werd het zelfs 3-0 voor de 'Reds'. De twee teams treffen elkaar zondag opnieuw in dat stadion.

"Liverpool is een van de grootste teams van Engeland, een echt topteam", was Guardiola vrijdag op zijn persconferentie vol lof. "Maar dat betekent niet dat we alleen maar gaan verdedigen. Ik snap sowieso niet waarom teams met die instelling beginnen aan een topwedstrijd."

Van de laatste zeventien duels op Anfield Road verloor City er liefst twaalf. De laatste zege dateert van 2003. "Het gaat er zondag om dat we zorgen dat Liverpool zo weinig mogelijk op doel schiet. Want kansen zullen ze krijgen", weet Guardiola, die in twaalf duels met Klopp maar vijf keer won.

Guardiola hoopt op De Bruyne

De Spaanse coach heeft goede hoop dat hij weer over Kevin De Bruyne kan beschikken. De Belgische spelmaker stond vanwege een knieblessure sinds augustus aan de kant, maar traint weer mee.

De Belg zou er aanvankelijk drie maanden uitliggen, maar zijn herstel verloopt voorspoedig. "We gaan het morgen zien", hield de coach zich vrijdag nog op de vlakte. "Hij traint in ieder geval mee."

Ook Benjamin Mendy is er mogelijk weer bij. De Franse linksback ontbrak de afgelopen weken. Fabian Delph en Ilkay Gündogan, die in het Champions League-duel met Hoffenheim uitviel, ontbreken vermoedelijk.

City rust spelersbus uit met camera's

Guardiola kwam tijdens zijn persconferentie ook nog terug op het incident rond de spelersbus van City tijdens het uitduel in de Champions League van vorig jaar. De bus werd toen door fans van Liverpool bekogeld. Daarmee sneuvelde onder meer een ruit.

City heeft extra maatregelen genomen. Zo hangen er liefst vijftien camera's in en op de bus. Ook hebben fans van de 'Citizens' aangekondigd rond de bus te gaan staan om die te beschermen.

Dat laatste vindt Guardiola wat overbodig. "Waarom zouden onze fans dat moeten doen? Het is aan Liverpool om ons te beschermen. Eigenlijk zou er niet eens politie moeten zijn. Mensen moeten gewoon naar het stadion komen om een wedstrijd te zien en niets anders."

Het duel tussen de nummers één en twee van de Premier League begint zondag om 17.30 uur. Beide ploegen hebben na zeven duels negentien punten.

