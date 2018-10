De Oranjevrouwen beginnen vrijdag zonder Sari van Veenendaal en Vivianne Miedema in de basis aan de heenwedstrijd in Breda tegen Denemarken in de play-offs voor het WK van volgend jaar in Frankrijk. Beiden zijn niet fit genoeg.

Keeper Van Veenendaal en spits Miedema worden vervangen door respectievelijk Loes Geurts en Lineth Beerensteyn.

"Sari kampte met een blessure en heeft daardoor de afgelopen maand niet gespeeld. Hoewel ze nu wel weer fit is, mist ze nog wedstrijdritme. Met Loes hebben we gekozen voor een keeper met wedstrijdritme en veel ervaring", legt bondscoach Sarina Wiegman uit.

Zowel van Veenendaal als Miedema neemt wel plaats op de reservebank en kan dus bij nood wel als invaller binnen de lijnen verschijnen.

Geurts staat voor het eerst sinds juni 2017 in het doel bij Nederland. De 117-voudig international besloot vorig jaar augustus nog tijdelijk afscheid te nemen van het voetbal, maar keerde onlangs terug.

Bij afwezigheid van Van Veenendaal draagt Anouk Dekker, die samen met Dominique Bloodworth het centrale verdedigingsduo vormt, de aanvoerdersband.

Wiegman kan niet beschikken over Van der Gragt

Wiegman kan sowieso niet beschikken over Stefanie van der Gragt. De verdediger van FC Barcelona is nog niet hersteld van een bovenbeenblessure.

Van der Gragt miste begin september ook al het cruciale kwalificatieduel met Noorwegen dat met 2-1 verloren ging, waardoor Nederland is veroordeeld tot de play-offs.

Nederland-Denemarken vangt vrijdag om 20.00 uur aan in het uitverkochte Rat Verlegh Stadion in Breda. De return wordt komende dinsdag vanaf 18.00 uur in het Viborg Stadion in Denemarken afgewerkt.

Als Nederland het tweeluik met Denemarken overleeft, wacht nog een krachtmeting met Zwitserland of België en daarin kan dan een ticket voor het WK worden veiliggesteld.

Nederland en Denemarken kwamen elkaar in de zomer van 2017 nog tegen in de EK-finale in de Grolsch Veste in Enschede, die door Oranje met 4-2 werd gewonnen.

Opstelling Nederland: Geurts; Van Lunteren, Dekker, Bloodworth, Van Es; Groenen, Spitse, Van de Donk; Van de Sanden, Beerensteyn, Martens.

Opstelling Denemarken: Johansen; Theresa, Boye, Arnth, Veje; Troelsgaard, Holmgaard, Junge, Thögersen; Nadim. Harder.