PSV-trainer Mark van Bommel hoopt dat zijn ploeg de teleurstelling van de 1-2-nederlaag van woensdag tegen Internazionale in de Champions League zaterdag van zich af kan spelen in de Eredivisie-wedstrijd tegen VVV-Venlo.

"Als je weggespeeld wordt en je verliest terecht, dan kun je daar makkelijker overheen stappen dan wanneer iets je een beetje ontnomen wordt. We speelden goed, maar in een cruciaal moment in de wedstrijd maakte de scheidsrechter een verkeerde keuze. Het wordt dan 1-0 met tien man, of 2-0 tegen elf man", blikte hij vrijdag op zijn persconferentie nog even terug op het duel met Internazionale.

Daarbij doelde Van Bommel op de met een gele kaart bestrafte actie vlak voor rust van Samir Handanovic. De keeper van de Italiaanse topclub maakte buiten zijn eigen strafschopgebied hands en voorkwam zo naar alle waarschijnlijkheid een doelpunt van Steven Bergwijn.

Van Bommel gaf PSV na de confrontatie tegen Internazionale 24 uur de tijd om te rouwen, maar eiste daarna van zijn spelers dat ze de knop omdraaiden en zich volledig focusten op het treffen met VVV-Venlo.

"Het zou wel heel robotachtig zijn als je woensdagavond verliest en donderdagochtend alweer helemaal bijgekomen bent. Maar of het nu winnen of verliezen is, je moet het naast je neerleggen en bezig zijn met de volgende wedstrijd. Dat is het mooie aan het voetballeven: op woensdagavond kun je de pineut zijn en zaterdag is alles weer anders."

Dumfries, Rosario en Bergwijn in definitieve selectie Oranje

Van Bommel reageerde verheugd op het debuut van Denzel Dumfries, Pablo Rosario en Bergwijn in de definitieve selectie van het Nederlands elftal. Het trio maakt wellicht voor het eerst hun opwachting in Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland of het oefenduel met België.

"Ik kan me mijn eerste keer dat ik erbij was nog wel herinneren. Hopelijk krijgen ze een eerste haasje, dat zijn mooie momenten. Ronald Koeman belde mij gisteren om het nieuws mede te delen, zelfs ik werd er blij van. Ik ben heel trots dat er zo veel jongens bij het nationale elftal zitten. De kans is ook groot dat dat gebeurt wanneer je met acht Nederlandse jongens in het veld staat en al weken goed bezig bent. Het is fantastisch dat ze erbij zijn."

Van Bommel was op zijn perspraatje vooral vol lof over Bergwijn. De twintigjarige aanvaller maakt dit seizoen een stormachtige ontwikkeling door. Hij scoorde in twaalf officiële wedstrijden vijf keer en leverde bovendien twee assists.

"Steven maakt heel grote stappen. Wat hij de afgelopen twee, drie maanden heeft laten zien, is heel indrukwekkend voor iemand van zijn leeftijd. Ik ben wel fan van 'Stevie'. Steven is top, misschien wel Europese top."

Van Bommel op zijn hoede voor VVV-Venlo

Van Bommel is op zijn hoede voor VVV. De Limburgers, die met Lars Unnerstall een huurling van PSV op doel hebben staan, zijn na zeven speelrondes met elf punten op de zesde plaats terug te vinden in de Eredivisie.

"Trainer Maurice Steijn zit er al een hele tijd. Ze hebben een elftal dat fysiek sterk is, op die kwaliteit kunnen ze altijd terugvallen. Ze krijgen weinig goals tegen, maar scoren zelf ook niet veel. Het is een heel degelijk elftal."

PSV-VVV-Venlo begint zaterdag om 19.45 uur in het al zo goed als uitverkochte Philips Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Siemen Mulder.

PSV is aan een geweldige reeks bezig in de Eredivisie. De Eindhovenaren zijn nog zonder puntenverlies en gaan dan ook ruimschoots aan kop met al vijf punten voorsprong op de naaste achtervolgers Ajax (zondag thuis tegen AZ), Feyenoord (zondag uit tegen Willem II) en Heracles Almelo (zondag uit tegen Vitesse).

