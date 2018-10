Trainer Giovanni van Bronckhorst is opgelucht dat de tuchtcommissie van de KNVB heeft besloten om Robin van Persie vrij te spreken van de twee duels schorsing die hij kreeg opgelegd voor zijn rode kaart tegen Vitesse (2-1).

De 35-jarige Van Persie werd afgelopen zondag in de blessuretijd - vlak nadat hij voor de winnende treffer had getekend - van het veld gestuurd na een overtreding op Vitesse-invaller Max Clark.

De Feyenoord-aanvoerder kreeg een schikkingsvoorstel van drie wedstrijden (één voorwaardelijk), maar vond de rode kaart overdreven en ging in beroep. Met succes, want de tuchtcommissie oordeelde dat er geen sprake was van gemeen spel.

Van Bronckhorst is het daar volledig mee eens. "Als je de beelden terugkijkt, zie je dat hij niet de intentie heeft de speler te blesseren. Gelukkig dacht de KNVB daar ook zo over", zei de coach vrijdag op zijn persconferentie.

De beslissing van de tuchtcommissie is een opsteker voor Van Bronckhorst met het oog op de uitwedstrijd tegen Willem II van zondag. Van Persie miste dit seizoen nog geen enkele competitiewedstrijd en kwam in de eerste zeven competitieduels zes keer tot scoren.

Bijlow nog niet fit genoeg

Tegenover de inzetbaarheid van Van Persie tegen Willem II staat de afwezigheid van de geblesseerde Justin Bijlow. De doelman, die vrijdag al niet werd opgenomen in de definitieve selectie van Oranje, miste zondag ook het thuisduel met Vitesse. Hij werd toen vervangen door Kenneth Vermeer.

"Zijn herstel is niet gelopen zoals we hadden verwacht", verklaarde Van Bronckhorst, die wel goed nieuws had over Sam Larsson en Nicolai Jörgensen. "Larsson heeft kunnen trainen en is fit genoeg om te starten. Jörgensen heeft ook weer stappen gemaakt. Hij voelt zich steeds fitter."

De wedstrijd tussen Willem II en Feyenoord begint zondag om 14.30 uur in Tilburg. Willem II bezet momenteel de negende plek in de Eredivisie met acht punten, acht minder dan nummer drie Feyenoord.

