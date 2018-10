Ajax-trainer Erik ten Hag hoopt dat zijn spelers zondag in de thuiswedstrijd tegen AZ hetzelfde kunnen opbrengen als dinsdag in het Champions League-duel met Bayern München.

De Amsterdammers pakten dinsdag in Duitsland met goed spel een punt (1-1) en komen in het miljoenenbal vaak beter voor de dag dan in de Eredivisie. Volgens Ten Hag is dat verschil te verklaren.

"Want het is een podium waarop je wordt uitgedaagd. Dat brengt een andere spanning en geladenheid met zich mee. Het is aan ons om dat verschil kleiner te maken", zei de trainer vrijdag op zijn perspraatje richting de thuiswedstrijd tegen AZ.

"De spelers zijn geen robots, maar moeten wel zorgen dat ze de energie en motivatie uit zichzelf halen. Wil je kampioen worden, dan moet je dat iedere wedstrijd opbrengen. Als je ver wil komen in je carrière, moet je toe naar een houding van monsters of machines."

Wat betreft motivatie denkt Ten Hag dat het resultaat tegen Bayern zijn spelers een boost geeft. "Ze weten dat ze op hetzelfde niveau zitten en dat ze op de goede weg zijn."

'Stapavond was op prima moment'

Na de wedstrijd tegen Bayern doken in Duitse media berichten op over een groepje Ajacieden dat op stap was gegaan in München om het resultaat te vieren. Ten Hag kreeg dat ook mee, maar ziet geen problemen.

"Het was niet heel erg uitbundig en een prima moment om even wat losser te zijn na een prima prestatie. Het was al laat en ze hebben er nog een uurtje van genoten. Ze waren fit genoeg voor de training", aldus de Ajax-coach.

"Ik ben zo ervaren dat ik weet wat er in een spelersgroep omgaat. Het laat zien dat de sfeer goed is en dat ze met elkaar dingen willen ondernemen. Daar kan dit een onderdeel van zijn. Er zijn zeker geen boetes uitgedeeld."

Frenkie de Jong nog twijfelgeval

Middenvelder Frenkie de Jong miste de duels met Fortuna Sittard en Bayern vanwege een kuitblessure. Ten Hag had nog geen nieuws over de Ajacied die eerder op vrijdag wel werd opgenomen in de Oranje-selectie.

"Hij is nu nog niet fit genoeg om zondag te spelen, maar het is nog te vroeg om er iets over te zeggen", aldus de oud-trainer van FC Utrecht, die het niet gek vindt dat De Jong is opgeroepen voor het Nederlands elftal. "Ik heb met de bondscoach contact over alle spelers, dus ook over De Jong."

Ajax-AZ begint zondag om 16.45 uur in de Johan Cruijff ArenA en wordt geleid door scheidsrechter Dennis Higler. De Amsterdammers hebben als nummer twee vijf punten achterstand op PSV. AZ is de nummer vijf.

