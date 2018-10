AZ-trainer John van den Brom vindt het onbegrijpelijk dat zijn spelers Guus Til en Thomas Ouwejan niet in de definitieve selectie van Jong Oranje zijn opgenomen.

De twintigjarige Til behoorde wel tot het voorlopige keurkorps van bondscoach Erwin van de Looi voor de komende twee EK-kwalificatieduels. Voor de twee jaar oudere Ouwejan gold dat niet.

"Dit is schandalig", zei een ziedende Van den Brom vrijdag op zijn persconferentie volgens het Noordhollands Dagblad. "Die twee jongens hebben in de hele kwalificatiereeks van Jong Oranje meegedaan en zitten ze er opeens niet bij. Guus was nota bene aanvoerder."

"Op zijn plek geeft de bondscoach nu de voorkeur aan Bart Ramselaar van PSV, die nooit speelt. Ramselaar is zelfs ouder dan Guus. Ik vind dit echt belachelijk en dat heb ik de bondscoach ook laten weten. Dat was geen leuk gesprek."

Vooral de afwezigheid van Til, die net als Ouwejan een vaste basisplek heeft bij AZ, is opvallend. De middenvelder maakte eind maart tegen Portugal namelijk al zijn debuut in het Nederlands elftal.

'Ik moest harde keuzes maken'

Van de Looi zegt dat hij bewust heeft gekozen voor een andere samenstelling van de selectie, omdat Jong Oranje in principe geen kans meer maakt op een ticket voor het EK 2019. De bondscoach wil met een groep werken die hij ook bij de volgende kwalificatiecyclus in zou kunnen zetten.

"Dat betekent dat ik op sommige posities moeilijke keuzes moet maken en oudere jongens moet laten afvallen", aldus Van de Looi. "Dat geldt ook voor jongens die het heel goed hebben gedaan bij Jong Oranje. Daar zijn Guus en Thomas voorbeelden van."

Van den Brom kan zich niet vinden in de uitleg van zijn collega. "Ik had het kunnen begrijpen als de bondscoach nu was gaan werken met nieuwe, jongere spelers, maar daar is geen sprake van. Ramselaar is zelfs ouder dan Guus. Dit is niet uit te leggen."

Jong Oranje begint de interlandperiode op 12 oktober in Riga met een wedstrijd tegen Letland. Vier dagen later staat in Doetinchem het duel met Oekraïne op het programma. Til en Ouwejan spelen zondag met AZ een uitwedstrijd tegen Ajax.

