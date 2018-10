Bondscoach Erwin van de Looi van Jong Oranje heeft Justin Kluivert in zijn twintigkoppige selectie voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Letland en Oekraïne opgenomen. Perr Schuurs, Tyrell Malacia en Maarten Paes maken hun debuut.

Kluivert maakte deel uit van het voorlopige keurkorps van het Nederlands elftal. De negentienjarige aanvaller van AS Roma overleefde de schifting van bondscoach Ronald Koeman niet en sluit daarom aan bij Jong Oranje.

In de vorige interlandperiode behoorde de oud-Ajacied wél tot de definitieve selectie van Koeman. Zijn plek wordt nu ingenomen door PSV-aanvaller Steven Bergwijn, die de vorige keer juist bij Jong Oranje werd gehaald.

Verdedigers Schuurs (Ajax) en Malacia (Feyenoord) en FC Utrecht-doelman Maarten Paes debuteren in de selectie. PSV is met drie spelers hofleverancier. De club uit Eindhoven wordt vertegenwoordigd door Yanick van Osch, Donyell Malen en Bart Ramselaar.

Opvallende afwezige in de selectie is AZ-middenvelder Guus Til, die wel tot het voorlopige keurkorps behoorde. Zijn teamgenoten Oussama Idrissi en Teun Koopmeiners hebben wel een uitnodiging ontvangen.

Kans op EK-ticket Jong Oranje is verwaarloosbaar

Jong Oranje heeft alleen nog een theoretische kans op een ticket voor het EK van 2019. De ploeg van Van de Looi verloor in september de cruciale thuiswedstrijd tegen Schotland en daardoor is koploper Engeland in groep 4 niet meer te achterhalen.

De vier beste nummers van de negen poules mogen zich opmaken voor de play-offs. Zelfs als Jong Oranje de wedstrijden tegen Letland (12 oktober in Riga) en Oekraïne (16 oktober in Doetinchem) wint, lijkt een plek in die play-offs uitgesloten.