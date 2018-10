De voormalige Eredivisie-spits Mark Uth behoort voor het Nations League-duel met Nederland voor het eerst tot de selectie van Duitsland. België, dat daarna de opponent is van Oranje, moet het zonder Jan Vertonghen doen.

De 27-jarige Uth speelde in Nederland voor Heracles Almelo en sc Heerenveen en komt momenteel uit voor Schalke 04, waarvoor hij nog op zijn eerste treffer wacht. De club nam hem afgelopen zomer over van Hoffenheim.

"We houden Mark al geruime tijd in de gaten", aldus bondscoach Joachim Löw. "Hij is dynamisch, snel en altijd gevaarlijk voor het doel. We willen hem graag beter leren kennen."

Uth maakte vorig sezoen veertien Bundesliga-goals voor Hoffenheim. In zijn Eredivisie-tijd kwam de Duitse spits tot 62 competitieduels, waarin hij 22 maal trefzeker was.

Löw heeft 23 spelers opgeroepen voor de Nations League-wedstrijden tegen Nederland (volgende week zaterdag in Amsterdam) en wereldkampioen Frankrijk (16 oktober in het Stade de France). De geblesseerde Ilkay Gündogan is de belangrijkste afwezige.

Vertonghen kampt met hamstringblessure

Drie dagen na het duel met Duitsland is België de tegenstander van Oranje tijdens een oefenduel in Brussel. De 'Rode Duivels' treden daarbij aan zonder Vertonghen, want de verdediger van Tottenham Hotspur heeft een hamstringblessure en is weken uitgeschakeld.

"Het kan zijn dat Jan de komende twee interlandperiodes ontbreekt bij ons. Dat is slecht nieuws", zei bondscoach Roberto Martínez vrijdag bij de presentatie van zijn selectie. België speelt vrijdag in de Nations League eerst tegen Zwitserland.

Door zijn kwetsuur ontbreekt Vertonghen waarschijnlijk op 24 oktober ook in het Champions League-duel van de 'Spurs' met PSV in Eindhoven. Of de oud-Ajacied fit genoeg is voor de wedstrijd tegen de Nederlandse kampioen in Londen (6 november) is eveneens onduidelijk.

Vertonghens land- en clubgenoot Mousa Dembélé ontbreekt door een blessure eveneens in de selectie van Martínez. Dat geldt ook voor Kevin De Bruyne, die op de weg terug is na een knieblessure. De Belgische bondscoach heeft met verdediger Brandon Mechele van Club Brugge één nieuweling opgeroepen.