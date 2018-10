Cristiano Ronaldo komt zaterdag gewoon in actie voor Juventus. Trainer Massimiliano Allegri acht de aanvaller, die is verwikkeld in een verkrachtingszaak, gewoon in staat om te spelen tegen Udinese.

"Cristiano heeft in de vijftien jaar van zijn loopbaan laten zien dat hij zowel op als naast het veld een professional is. Hij is er klaar voor om zijn opwachting te maken", zei Allegri vrijdag op zijn persconferentie.

De 33-jarige Ronaldo domineert het nieuws sinds de Amerikaanse Kathryn Mayorga vorige week in het Duitse blad Der Spiegel vertelde dat ze in 2009 door hem verkracht is in Las Vegas. De Portugees zegt zelf dat hij onschuldig is.

Donderdag werd bekend dat Ronaldo dit jaar niet meer wordt opgenomen in de selectie van Portugal, een beslissing die hoogstwaarschijnlijk is genomen om de 154-voudig international in de luwte te houden.

Juventus nog zonder puntenverlies in Serie A

Bij Juventus, dat deze zomer 100 miljoen euro betaalde aan Real Madrid om Ronaldo over te nemen, hoeft de vijfvoudig Gouden Bal-winnaar niet te vrezen voor een plek buiten de selectie. De club uit de Serie A liet donderdag weten achter zijn sterspeler te staan.

Ronaldo, die in acht officiële duels drie keer scoorde, ontbrak deze week wel in het Champions League-duel met Young Boys (3-0 winst). Hij zat een schorsing uit voor zijn rode kaart in de met 0-2 gewonnen wedstrijd tegen Valencia van twee weken geleden.

Juventus verloor dit seizoen nog geen punt in de Serie A en hoopt die sterke reeks zaterdag in de uitwedstrijd tegen nummer veertien Udinese een vervolg te geven. Het eerste fluitsignaal klinkt om 18.00 uur.

Bekijk het programma en de stand in de Serie A