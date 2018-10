Oud-internationals Dirk Kuijt en Rafael van der Vaart worden deze maand na het Nations League-duel tussen Oranje en Duitsland uitgezwaaid volgens een nieuw beleid van de KNVB.

Het was al bekend dat zowel Kuijt (104 interlands) als Van der Vaart (109 caps) een afscheid zou krijgen, maar de voetbalbond heeft vrijdag bekendgemaakt dat er een jaarlijks eerbetoon voor ex-internationals zal zijn.

De KNVB heeft besloten dat spelers een afscheid krijgen als ze gestopt zijn met betaald voetbal óf hebben aangegeven niet langer voor het Nederlands elftal uit te willen komen. In dat laatste geval moeten ze zelf openstaan voor een eerbetoon.

In de even jaren vindt bij een thuiswedstrijd van Oranje een afscheid van mannelijke internationals plaats en in de oneven jaren is het de beurt aan de vrouwen.

Verder vindt de plechtigheid op het veld plaats als een speler vijftig of meer interlands heeft gespeeld, waarbij een schaal wordt uitgereikt en een ereronde wordt gelopen. Bij een minimum van honderd wedstrijden voor Oranje wordt de speler benoemd tot bondsridder.

Uitzondering mogelijk voor recordinternational

De KNVB meldt ook dat voor een recordinternational een uitzondering kan worden gemaakt. Zo nam Wesley Sneijder vorige maand na 134 interlands afscheid door een uur mee te spelen in de oefeninterland tegen Peru.

Kuijt (38), die vorig jaar bij Feyenoord met de landstitel afzwaaide als voetballer, speelde zijn eerste van 104 interlands op 3 september 2004 in het oefenduel met Liechtenstein (3-0). Zijn laatste interland dateert van 4 september 2014, toen in een vriendschappelijke wedstrijd met 2-0 van Italië werd verloren.

De 35-jarige Van der Vaart is nog actief bij het Deense Esbjerg fB en mocht zich sinds 6 oktober 2001 international noemen. Andorra werd toen met 4-0 verslagen in de WK-kwalificatie. Bijna vijf jaar geleden, op 19 november 2013, kwam de middenvelder tegen Colombia (0-0) voor het laatst in actie voor Oranje.

Zowel Kuijt als Van der Vaart maakte de WK's van 2006 en 2010 en de EK's van 2008 en 2012 mee. Kuijt was ook present op het wereldkampioenschap van 2014, terwijl Van der Vaart er op het EK van 2004 al bij was.

Oranje speelt op zaterdag 13 oktober om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA tegen Duitsland in de Nations League en neemt het drie dagen later in Brussel (eveneens om 20.45 uur) in een vriendschappelijk duel op tegen België.