José Mourinho heeft zijn spelers vrijdag nog maar eens op scherp gezet na de teleurstellende seizoensstart. De Portugees vindt dat Manchester United aan zijn stand verplicht is om zaterdag Newcastle United te verslaan.

De 'Red Devils' hebben al vier wedstrijden op rij niet gewonnen, met de pijnlijke uitschakeling in de League Cup door Derby County en de 3-1-nederlaag tegen West Ham United in de Premier League als dieptepunten.

Mourinho vindt een vijfde duel op rij zonder zege - iets wat United sinds 1999 slechts één keer overkwam - onacceptabel. "Dat is niet goed genoeg voor een club als Manchester United", erkende de coach vrijdag op zijn persconferentie.

"Er zijn veel verschillende oorzaken voor de mindere resultaten, maar we kunnen gewoon veel beter. Daarom is het belangrijk om nu punten te pakken, punten die we in de laatste twee wedstrijden hebben laten liggen."

De 55-jarige Mourinho staat al enige tijd onder druk bij United, dat in 29 jaar nog nooit zo slecht aan het Premier League-seizoen is begonnen. De 'Mancunians' wonnen slechts drie van de eerste zeven wedstrijden en staan op een teleurstellende tiende plaats.

'Belangrijk om zaterdag te winnen'

In de Champions League begon United twee weken geleden nog wel voortvarend met een 0-3-overwinning op Young Boys, maar in de tweede groepswedstrijd speelde de twintigvoudig kampioen van Engeland dinsdagavond verrassend gelijk tegen Valencia (0-0).

Mourinho erkent dat de resultaten teleurstellend zijn, maar neemt het ook op voor zijn spelers. "Van de laatste zeven wedstrijden hebben we er maar één verloren (in de League Cup-wedstrijd tegen Derby County stond het na reguliere speeltijd gelijk, red.) en in eigen huis zijn we dit seizoen nog maar één keer verslagen."

"Aan de andere kant zijn we er in de laatste drie wedstrijden niet in geslaagd te winnen. Remises geven niet het gevoel van een nederlaag, maar ook niet de blijdschap van een overwinning. Het is dus belangrijk voor ons om de wedstrijd van zaterdag te winnen."

De wedstrijd tussen Manchester United en laagvlieger Newcastle, dat dit seizoen nog maar twee punten pakte, begint zaterdag om 18.30 uur op Old Trafford.

