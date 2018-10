Steven Bergwijn, Denzel Dumfries, Pablo Rosario en Arnaut Danjuma Groeneveld behoren voor het eerst tot de selectie van het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman heeft het viertal vrijdag geselecteerd voor de komende interlands tegen Duitsland en België.

Ten opzichte van de 31-koppige voorselectie vielen Justin Bijlow, Timothy Fosu-Mensah, Terence Kongolo, Kenny Tete, Ruud Vormer, Justin Kluivert en Wout Weghorst af.

De keuze voor PSV-verdediger Dumfries is verrassend, want voor hem was geen plek in de voorselectie. Zijn ploeggenoot Rosario en Club Brugge-aanvaller Danjuma zaten voor het eerst bij de voorlopige selectie.

PSV'er Bergwijn behoorde al vaker tot de voorselectie en werd voor de vorige interlandperiode nog verrassend gepasseerd voor de definitieve selectie. Koeman gaf toen als reden dat de aanvaller harder nodig was bij Jong Oranje, dat toen nog in de race was voor een EK-ticket. Bergwijn meldde zich vervolgens met een blessure af bij de beloften.

Zowel Bergwijn (20), Dumfries (22) als Rosario (21) maakt dit seizoen indruk bij PSV. Het trio behoort tot de basisploeg onder trainer Mark van Bommel. Middenvelder Rosario vestigde woensdag nog de aandacht op zich door op prachtige wijze te scoren tegen Internazionale in de Champions League (1-2-verlies).

De 21-jarige Danjuma imponeerde vorig seizoen bij NEC, verdiende een transfer naar Club Brugge en presteert ook bij de Belgische topclub goed. Woensdag scoorde hij eveneens fraai in het met 3-1 verloren Champions League-duel met Atlético Madrid.

PSV met vijf spelers hofleverancier

Namens PSV zijn ook Jeroen Zoet en Luuk de Jong geselecteerd, wat betekent dat de landskampioen met vijf spelers hofleverancier van Oranje is. Ajax is met vier spelers vertegenwoordigd: Daley Blind, Matthijs de Ligt, Donny van de Beek en Frenkie de Jong.

Verder leveren alleen Liverpool (Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum) en Atalanta Bergamo (Hans Hateboer en Marten de Roon) meer dan één speler.

Oranje speelt op zaterdag 13 oktober om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA tegen Duitsland in de Nations League en neemt het drie dagen later (eveneens om 20.45 uur) in een vriendschappelijk duel op tegen België in Brussel.

Later dit jaar wordt in de Nations League nogmaals tegen Frankrijk (16 november in Rotterdam) en Duitsland (19 november in Gelsenkirchen) aangetreden.

De 25-koppige Oranje-selectie

Keepers: Marco Bizot (AZ), Jasper Cillessen (FC Barcelona), Jeroen Zoet (PSV).

Verdedigers: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer (Atalanta Bergamo), Matthijs de Ligt (Ajax), Stefan de Vrij (Internazionale).

Middenvelders: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (Ajax), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Pablo Rosario (PSV), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Tonny Vilhena (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Aanvallers: Ryan Babel (Besiktas), Steven Bergwijn (PSV), Memphis Depay (Olympique Lyon), Arnaut Danjuma Groeneveld (Club Brugge), Luuk de Jong (PSV), Quincy Promes (Sevilla).