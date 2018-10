Kristoffer Peterson is vrijdag verkozen tot Speler van de Maand in de Eredivisie. De aanvaller van Heracles Almelo trof in september vier keer doel en is met acht treffers momenteel Eredivisie-topscorer.

Peterson is de opvolger van Robin van Persie, die in september tot Speler van de Maand werd uitgeroepen. Na zeven speelrondes staat de Zweed met Heracles knap vierde. In september gaf Peterson ook nog een assist, waardoor hij bij vijf van de elf Heracles-doelpunten betrokken was.

Voor de 23-jarige Peterson was het al een bijzondere week, want de linksbuiten werd donderdag voor het eerst opgeroepen voor het Zweedse elftal dat het de komende week opneemt tegen Rusland (Nations League) en Slowakije (oefenduel).

Ook PSV'er Angeliño viel in de prijzen. De Spaanse linksback (21) werd uitgeroepen tot Talent van de Maand. In het Elftal van de Maand is Eredivisie-koploper PSV hofleverancier met vier spelers.

Elftal van de Maand Doel: Jeroen Zoet (PSV)

Verdediging: Moreno Rutten (VVV-Venlo), Eric Botteghin (Feyenoord), Daniel Schwaab (PSV), Angeliño (PSV)

Middenveld: Albert Gudmundsson (AZ), Daniel Crowley (Willem II), Matús Bero (Vitesse)

Aanval: Hirving Lozano (PSV), Tim Matavz (Vitesse), Kristoffer Peterson (Heracles Almelo)

Verkiezing bestaat dit seizoen voor het eerst

De verkiezing is voor dit seizoen in het leven geroepen via een samenwerking van de Eredivisie CV, FOX Sports en databureau Opta Sports. Laatstgenoemd bedrijf levert de statistieken op basis waarvan een keuze wordt gemaakt.

De scores van een speler worden bepaald aan de hand van de hoofdcategorieën aanval, verdediging, schieten, passen, balbezit en keepen. Per positie wordt vervolgens een wegingsfactor toegepast.

Een Eredivisie-speler komt pas in aanmerking als hij minimaal twee derde van het totale aantal speelminuten op het veld heeft gestaan.

