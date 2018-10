De tuchtcommissie van de KNVB heeft Robin van Persie vrijdag vrijgesproken van de twee duels schorsing die de Feyenoord-aanvaller kreeg opgelegd voor zijn rode kaart in het thuisduel met Vitesse (2-1).

De 35-jarige Van Persie werd afgelopen zondag in de blessuretijd door scheidsrechter Serdar Gözübüyük van het veld gestuurd na een overtreding op Vitesse-invaller Max Clark.

Volgens de tuchtcommissie is er sprake van een overtreding, maar niet van ernstig gemeen spel. Van Persie ontloopt een schorsing omdat hij zijn linkervoet introk en op de grond zette toen de bal niet meer in de buurt was.

Direct na de wedstrijd gaf Van Persie al aan dat hij het niet eens was met zijn rode kaart en dat hij hoe dan ook in beroep zou gaan. De zaak diende donderdagavond in Zeist, waar Van Persie de tuchtcommissie ervan overtuigde de schorsing van drie wedstrijden (waarvan één voorwaardelijk) ongedaan te maken.

Door de vrijspraak kan Van Persie zondag gewoon meedoen in de uitwedstrijd van Feyenoord tegen Willem II (aftrap 14.30 uur) en het thuisduel met PEC Zwolle van 21 oktober. Een week later staat de Klassieker tegen Ajax op het programma.

Van Persie belangrijk voor Feyenoord

Vlak voor zijn rode kaart had Van Persie juist voor de winnende treffer gezorgd in De Kuip. De 102-voudig international schoot op schitterende wijze een vrije trap achter Vitesse-doelman Eduardo, waardoor Feyenoord met 2-1 zegevierde.

Van Persie is dit seizoen van grote waarde voor Feyenoord. In zeven competitiewedstrijden was de oud-aanvaller van Arsenal, Manchester United en Fenerbahçe al goed voor zes treffers.

Mede door zijn doelpuntenproductie bezet Feyenoord momenteel de derde plek in de Eredivisie met zestien punten. Dat zijn er evenveel als nummer twee Ajax en nummer vier Heracles Almelo hebben. Koploper PSV won tot dusver al zijn wedstrijden en staat met 21 punten aan kop.

