Feyenoord heeft over het seizoen 2017/2018 een nettowinst van 11,6 miljoen euro en een recordomzet van 99,4 miljoen euro genoteerd. Vitesse schreef voor het eerst in acht jaar zwarte cijfers.

Voor Feyenoord is het al het zevende jaar op rij dat er een positief financieel resultaat wordt geboekt. Mede daardoor is het eigen vermogen van 24 miljoen euro naar 31,6 miljoen euro gestegen.

De positieve cijfers zijn vooral te danken aan de deelname van Feyenoord aan de Champions League. De omzet over het huidige boekjaar zal een stuk minder hoog uitvallen, want de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst wist zich deze zomer niet te plaatsen voor de Europa League.

"Deze heel mooie cijfers tonen aan dat het spelen van Champions League-voetbal is als het drukken van je eigen, winnende staatslot", zegt algemeen directeur Jan de Jong vrijdag op de site van Feyenoord. "Dan heb je gegarandeerd de hoofdprijs."

De huidige nummer drie in de Eredivisie heeft een deel van de inkomsten geïnvesteerd in de nieuwe trainingsaccommodatie en een nog te bouwen jeugdcomplex. Feyenoord is ook bezig met het terugkopen van een deel van de aandelen van de Vrienden van Feyenoord.

Vitesse boekt 9 miljoen euro winst

Vitesse sloot het boekjaar af met 9 miljoen euro winst. De zwarte cijfers zijn volledig te danken aan de uitgaande transfers. Vitesse ontving mede door de verkoop van Milot Rashica, Yuning Zhang en Marvelous Nakamba een recordbedrag van 15,5 miljoen euro.

Het operationele resultaat van de Eredivisionist - het bedrag waarbij transfers niet worden meegerekend - is nog wel 6,5 miljoen euro in de min. Door de genoemde transferinkomsten maakt Vitesse dus alsnog winst.

Ook de verhoogde mediagelden en de deelname aan de Europa League hebben de club het nodige geld opgeleverd. Vitesse eindigde vorig seizoen als laatste in een groep met Lazio, OGC Nice en Zulte Waregem.

De positieve financiële cijfers zijn een flinke opsteker voor Vitesse, dat over het boekjaar 2016/2017 een verlies van 10 miljoen euro leed. Het operationele resultaat was toen 13,5 miljoen euro in de min.

Algemeen directeur Joost de Wit is trots op de financiële vooruitgang. "Voor het eerst in acht jaar kunnen we zwarte cijfers presenteren. De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om dit te realiseren en het is goed om te zien dat ons plan werkt."

