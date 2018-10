Phillip Cocu is opgelucht dat Fenerbahçe na een reeks tegenvallende resultaten eindelijk weer een overwinning boekte. De Turkse topclub was donderdag in de Europa League met 2-0 te sterk voor het Slowaakse Spartak Trnava.

"Dit was een verdiende overwinning voor ons", zei de geplaagde Cocu na de wedstrijd in Istanbul tegen Turkse media. "Ik ben vooral blij voor mijn spelers, want ze hebben hard gewerkt. Deze zege is heel belangrijk voor het vertrouwen."

De 47-jarige Cocu is pas sinds deze zomer trainer van Fenerbahçe, maar door de teleurstellende seizoensstart staat de coach al sinds augustus onder druk bij de negentienvoudig kampioen van Turkije.

Fenerbahçe bezet momenteel de veertiende plek in de competitie en begon de groepsfase van de Europa League twee weken geleden met een pijnlijke nederlaag tegen Dinamo Zagreb (4-1). Deze 2-0-overwinning op Spartak Trnava verschaft de volop bekritiseerde Cocu weer wat meer lucht.

Alle ogen gericht op duel met Basaksehir

De voormalige PSV-trainer had de drie punten vooral te danken aan Islam Slimani, die na rust twee keer doel trof. "We waren gretig en maakten goed gebruik van de ruimtes. Het was sowieso een goede wedstrijd van ons, met als enige minpunt dat we na 45 minuten nog niet gescoord hadden", zei Cocu.

Door de winst van donderdag zit de voormalige PSV-trainer weer iets steviger in het zadel, maar veel zal afhangen van de competitiewedstrijd tegen Istanbul Basaksehir die zondag op het programma staat.

Het wordt een zware kluif voor 'Fener', want Basaksehir is momenteel de nummer twee van Turkije. Cocu wilde nog niet veel kwijt over die kraker. "Ik weet nog niet hoe we gaan spelen zondag. Het is vooral belangrijk dat we op dit pad door blijven gaan, want we kunnen nog veel beter."

In de Europa League is er vooralsnog weinig aan de hand voor Fenerbahçe, dat na twee speelronden de tweede plek bezet in groep D. Dinamo Zagreb gaat met zes punten aan de leiding, drie punten meer dan de ploeg van Cocu.

