Chelsea, Arsenal en AC Milan hebben donderdag in de Europa League ook hun tweede groepswedstrijd gewonnen. Chelsea boekte tegen MOL Vidi FC een minimale zege (1-0), Milan won thuis moeizaam van Olympiakos (3-1) en Arsenal zegevierde bij Qarabag (0-3).

Chelsea won voor de tweede keer op rij met miniem verschil. Net als in het eerste groepsduel met PAOK had de ploeg uit Londen aan één treffer genoeg.

Alvaro Morata was twintig minuten voor tijd trefzeker, nadat Willian de bal knap doorkopte. De Spanjaard volleerde vervolgens raak. MOL Vidi FC is door de tweede nederlaag op rij hekkensluiter in groep L.

PAOK boekte bij BATE Borisov in dezelfde groep de eerste zege. De Grieken, met Diego Biseswar als invaller, waren in Wit-Rusland met liefst 1-4 te sterk voor de ploeg die in de voorrondes van de Champions League niet was opgewassen tegen PSV. Beide ploegen hebben nu drie punten.

Milan in slotfase langs Olympiakos

Milan moest in het eigen stadion San Siro diep gaan. Olympiakos was voor rust sterker en nam via Miguel Ángel Guerrero al na een kwartier de leiding.

In het laatste kwart stelde de gevallen Italiaanse topclub orde op zaken. Patrick Cutrone kopt in de zeventigste minuut de gelijkmaker binnen, waarna Gonzalo Higuaín de 2-1 binnen schoot. Via nogmaals Cutrone werd het binnen negen minuten ook nog 3-1.

Milan houdt in groep F Real Betis onder zich. De Spanjaarden klopten het Luxemburgse Dudelange met 3-0 en hebben na twee duels vier punten. Olympiakos is derde met één punt, terwijl Dudelange nog puntloos is. In het volgende duel treft Milan Betis.

Arsenal met reserves langs Qarabag

In groep E had Arsenal met een B-ploeg weinig moeite met Qarabag. Sokratis Papastathopoulos opende al na vier minuten de score. Emile Smith-Rowe en Matteo Guendouzi maakten de andere doelpunten in Azerbeidzjan.

Sporting Lissabon voorkwam in dezelfde groep ternauwernood een nederlaag bij het Oekraïense Vorskla Poltava (1-2). De Portugezen stonden in de negentigste minuut nog achter, maar scoorden in de slotfase twee keer.

Fredy Montero en Jovane Cabral waren trefzeker voor Sporting, waar Bas Dost door een blessure ontbrak. De twee koplopers nemen het in de volgende speelronde tegen elkaar op.

Ook Salzburg nog foutloos

In groep B heeft Red Bull Salzburg ook de maximale score dankzij een 3-1-zege op Celtic. De Schotten, die begonnen met een zege, zien in de groep RB Leipzig langszij komen. De Duitsers wonnen eenvoudig bij Rosenborg BK (1-3) en hebben nu ook drie punten. De Noren, gecoacht door Rini Coolen, wachten nog op het eerste punt.

In groep C boekten Zenit Sint-Petersburg en FC Kopenhagen de eerste zeges, waardoor beide ploegen met vier punten aan de leiding gaan. De Russen wonnen met 1-0 van Slavia Praag. Aleksandr Kokorin maakte het enige doelpunt.

FC Kopenhagen, dat met ex-Ajacied Nicolai Boilesen en de voormalige FC Twente-verdediger Andreas Bjelland aantrad, won bij Girondins Bordeaux in blessuretijd: 1-2. Robert Skov werd de matchwinner.

Cazorla redt punt voor Villarreal

Villarreal leek in groep G op weg naar een nederlaag bij Spartak Moskou. Santi Cazorla redde in blessuretijd een punt voor de Spanjaarden door een strafschop binnen te schieten: 3-3.

Karl Toko Ekambi opende de score namens de Spanjaarden, maar Zé Luis maakte uit een strafschop nog voor rust gelijk. Pablo Fornals zorgde vlak na de hervatting voor de 1-2. Spartak leek via wederom Zé Luis en Lorenzo Melgarejo de zege te grepen, maar Cazorla voorkwam dat.

Het Rangers FC van trainer Steven Gerrard won thuis met 3-1 van Rapid Wien. De Schotten gaan daardoor in groep G aan de leiding, voor Rapid. Villarreal is met twee punten derde.

In groep K verzuimde Dinamo Kiev zich naast Astana aan kop te nestelen. De Oekraïners speelden met 2-2 gelijk bij Jablonec. Astana won eerder op donderdag al thuis met 2-0 van Stade Rennes en heeft vier punten, één meer dan Rennes en twee meer dan Dinamo.

