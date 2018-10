Phillip Cocu heeft donderdag een broodnodige zege geboekt met Fenerbahçe. De Turkse topclub was in de tweede speelronde van de Europa League thuis met 2-0 te sterk voor het Slowaakse Spartak Trnava.

De overwinning komt Cocu zeer goed uit, want de voormalig PSV'er staat vanwege matige prestaties zwaar onder druk in Istanbul. Tegen Trnava werd pas de derde zege van het seizoen geboekt.

Nadat Fenerbahçe in de eerste helft zonder groots te spelen al de gevaarlijkste ploeg was, vielen de doelpunten in de tweede helft. Spits Hakim Slimani scoorde twee keer.

Anderlecht-Dinamo Zagreb, het andere duel in groep D, eindigde in 0-2 door goals van Izet Hajrovic (strafschop) en Amer Gojak. Zagreb leidt daardoor met zes punten, voor Fenerbahçe (drie punten), Trnava (ook drie) en het nog puntloze Anderlecht.

Fenerbahçe presteert dramatisch in competitie

In de competitie is Cocu met Fenerbahçe bezig aan een dramatische reeks. De topclub uit Istanbul verloor afgelopen weekend met 3-0 bij laagvlieger Rizesport, pakte slechts zeven punten uit zeven duels en staat daarmee veertiende.

Fenerbahçe vervolgt de Süper Lig zondag met een thuiswedstrijd tegen stadgenoot Istanbul Basaksehir, dat achter koploper Galatasaray de tweede plaats bezet.

De 47-jarige Cocu is pas sinds afgelopen zomer in dienst bij Fenerbahçe, dat de 101-voudig international wegplukte bij PSV. Erwin Koeman en Chris van der Weerden zijn in Turkije de assistenten van de Eindhovenaar.

Lukoki opnieuw onderuit met Ludogorets

In groep A van de Europa League ging voormalig Ajacied Jody Lukoki opnieuw onderuit met Ludogorets. Op bezoek bij FC Zürich werd het in de slotfase 1-0 door oud-NEC'er Victor Pálsson.

Bayer Leverkusen was in dezelfde groep thuis met 4-2 te sterk voor AEK Larnaca. De Cyprioten kwamen op 0-1 door Ivan Trickovski, maar Lucas Alario (twee keer) en Kai Havertz stelden orde op zaken. Na de 3-2 van Dimitris Raspas zorgde Julian Brandt namens Leverkusen voor de eindstand.

De volgende ronde is voor Lukoki en Ludogorets ver weg, want de Bulgaren zijn net als Larnaca nog puntloos. Leverkusen en Zürich kennen met zes punten weinig zorgen.

