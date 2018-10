Nike heeft donderdag in een korte verklaring laten weten zich zorgen te maken over het feit dat Cristiano Ronaldo wordt genoemd in een verkrachtingszaak. Ronaldo's club Juventus schaart zich wel volledig achter hem.

Nike is terughoudend met het uitspreken van steun en zegt alleen alles over de zaak te willen weten. De vijfvoudig Gouden Bal-winnaar is sinds 2003 een van de iconen van het Amerikaanse sportkledingmerk.

"We zijn erg bezorgd over de verontrustende aantijgingen en zullen de situatie nauwlettend blijven volgen", meldt Nike in het statement.

De Amerikaanse Kathryn Mayorga vertelde vorige week in het Duitse blad Der Spiegel dat Ronaldo haar in 2009 zou hebben verkracht in een hotel in Las Vegas. De politie heropende het onderzoek deze week.

Ronaldo ontkent dat hij schuldig is en sprak woensdag in een eerste uitgebreide reactie van een "mediaspektakel". "Verkrachting is een afschuwelijke misdaad die indruist tegen alles wat ik ben en waar ik in geloof. Ik ga er alles aan doen om mijn naam te zuiveren."

Juventus gelooft in onschuld Ronaldo

Op Twitter laat Juventus weten achter Ronaldo te staan. "Ronaldo heeft de laatste maanden laten zien hoe professioneel en toegewijd hij is. Iedereen binnen de club waardeert dat", meldt de club die de Portugees afgelopen zomer overnam van Real Madrid.

"De vermeende gebeurtenissen dateren van bijna tien jaar geleden en doen hier geen afbreuk aan. Iedereen die deze grote kampioen heeft meegemaakt, is het daarover eens."

Eerder op donderdag maakten bondscoach Fernando Santos van Portugal en bondsvoorzitter Fernando Gomes bekend dat Ronaldo dit jaar niet meer voor zijn land zal uitkomen. Vermoedelijk wordt de sterspeler in de luwte gehouden.