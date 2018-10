Lieke Martens vindt dat het niet vanzelfsprekend is dat de Oranjevrouwen zich voor het WK plaatsen. De equipe van bondscoach Sarina Wiegman moet zich vanaf vrijdag via een dubbele play-off zien te plaatsen voor het toernooi in Frankrijk.

Oranje treft vrijdag in Breda met Denemarken direct een pittige opponent. Ruim een jaar geleden waren de Scandinavische vrouwen nog de tegenstander in de EK-finale (4-2-winst), maar nu mist een van beide landen hoe dan ook het WK.

Bij winst op Denemarken moet er nog een play-off worden gespeeld. Daarin wacht de winnaar van de tweestrijd tussen België en Zwitserland. "De weg is lang", erkent Martens tegenover het AD. "Maar dat is ook weer niet gek als je bedenkt dat het vrouwenvoetbal zich sterk heeft ontwikkeld de laatste jaren."

"Het vrouwenvoetbal zit zo in de lift dat plaatsing voor het WK gewoon heel erg moeilijk is", vervolgt de beste voetbalster van de wereld van 2017. "Qua route weten we wat ons te wachten staat, want in 2015 hebben we zo'n zelfde route af moeten leggen."

Oranje naar play-offs na nederlaag tegen Noorwegen

De Nederlandse vrouwen hebben het grotendeels aan zichzelf te wijten dat ze niet al geplaatst zijn, maar zich via play-offs moeten kwalificeren voor het mondiale eindtoernooi. In de laatste groepswedstrijd was een punt tegen Noorwegen voldoende, maar er werd verloren.

"Er was veel teleurstelling. Iedereen is na de nederlaag teruggegaan naar de eigen club. Daar is het verwerkt. Nu sta ik hier weer vol goede moed. Ik heb er veel zin in. De sfeer is goed en de focus is terug", aldus Martens.

Wiegman is na dat verloren duel nog wel langsgegaan bij een aantal speelsters. Zo ook in Barcelona, waar Martens speelt. De aanvalster kijkt nu echter liever vooruit naar vrijdag. "We moeten laten zien dat we op het WK thuishoren. Want ja, natuurlijk horen we daar als Europees kampioen bij te zijn."

Nederland-Denemarken begint vrijdag om 20.00 uur. De return is dinsdag 9 oktober in Viborg. Het WK is volgend jaar van 7 juni tot en met 7 juli in Frankrijk.