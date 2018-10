Dick Advocaat heeft er alle vertrouwen in dat hij met FC Utrecht de weg omhoog zal vinden. De oud-bondscoach van Oranje benadrukt wel dat het tijd kost om de huidige situatie om te draaien.

Het zwalkende Utrecht presenteerde de ervaren Advocaat vorige maand als opvolger van de ontslagen Jean-Paul de Jong. Onder de Hagenaar werd nog niet gewonnen in de Eredivisie, want Feyenoord was in De Kuip met 1-0 te sterk en uit bij FC Groningen werd het zondag 1-1.

"Het is allemaal nog even 'net niet', al hebben we geen tijd meer. Het moet 'net wel' worden en beter gaan lopen", zei de 71-jarige Advocaat donderdag op zijn perspraatje in aanloop naar het thuisduel met hekkensluiter NAC Breda.

"Daar trainen we op. Dat iedereen weet hoe ik het wil hebben, maar dat gaat niet in één dag. Niet bij PSV en Ajax en ook niet bij Utrecht. De spelers zullen nog aan me moeten wennen."

Advocaat won met Utrecht wel van MVV in de TOTO KNVB-beker. De oud-trainer van onder meer PSV en AZ merkt dat zijn spelers zijn oefenstof langzaam maar zeker oppikken. "Ik hou van agressief spel, dan komen de individuele kwaliteiten naar boven. Soms zie je dat op de training terug, maar we zijn nog niet waar ik wil zijn."

'Utrecht heeft veel te veel kwaliteit voor degradatie'

Utrecht neemt het vrijdag op tegen NAC en speelt in de speelronden die volgen thuis tegen AZ, uit tegen Willem II en thuis tegen ADO Den Haag. Advocaat bestrijdt dat er een 'degradatiesfeer' hangt in Stadion Galgenwaard, maar beseft wel dat het tijd is voor een ommekeer.

"We krijgen nu vier wedstrijden waarin we punten moeten halen. We moeten alleen naar onszelf kijken", aldus de coach van de huidige nummer zestien van de Eredivisie.

"We hebben niet het gevoel dat we op een degradatieplek staan en deze ploeg heeft veel te veel kwaliteit. Het gaat een keer lopen. Dat zie ik ook bij bepaalde momenten op de training. Daar word ik vrolijk van."

NAC-coach Van der Gaag ziet perspectief

Bij tegenstander NAC zijn de zorgen zo mogelijk nog groter, maar trainer Mitchell van der Gaag van de Bredanaars put vertrouwen uit het laatste competitieduel. Daarin was PSV weliswaar met 0-2 te sterk, maar het spel van NAC bood perspectief.

"Dit moet de standaard zijn en de vraag is of we dat weer kunnen opbrengen tegen Utrecht. Zonder enige twijfel moeten er punten gepakt worden, het gaat om het resultaat", aldus de 46-jarige Van der Gaag.

"Het is leuk om complimenten te krijgen zoals na de wedstrijd tegen PSV, maar we willen er ook iets voor terug. Het niveau van PSV-thuis moeten we meenemen naar de volgende wedstrijd."

De wedstrijd tussen FC Utrecht en NAC in Stadion Galgenwaard begint vrijdagavond om 20.00 uur. De ploeg van Advocaat heeft drie punten meer dan de ploeg uit Breda. Groningen is met vier punten de nummer zeventien van de Eredivisie.

