Bondscoach Gareth Southgate van het Engelse elftal heeft zijn contract donderdag met twee jaar verlengd. De 48-jarige trainer lag vast tot en met het EK van 2020 en heeft nu een verbintenis tot en met het WK van 2022.

"Ik ben ontzettend blij dat ik de kans krijg om het nationale team te leiden bij de komende twee grote toernooien", zei Southgate, wiens assistent Steve Holland ook bijtekende tot en met het volgende WK.

Volgens The Telegraph wordt het salaris van de voormalig verdediger bijna verdubbeld van 1,8 miljoen pond (2 miljoen euro) naar zo'n 3 miljoen pond (3,4 miljoen euro).

Southgate werd in september 2016 aangesteld als interim-bondscoach als opvolger van Sam Allardyce, die al na twee maanden vertrok bij de wereldkampioen van 1966. In november 2016 werd Southgate definitief aangewezen als de trainer van het Engelse elftal en tekende hij een contract voor vier jaar.

De voormalig manager van Aston Villa en Middlesbrough leidde Engeland afgelopen zomer bij het WK in Rusland naar de halve finales, waarin Kroatië na verlenging te sterk was. Het was de beste WK-prestatie voor de Engelsen sinds 1990.

"Het was heel speciaal om mee te maken hoe het hele land afgelopen zomer achter de ploeg ging staan", zegt Southgate. "Ik kijk ernaar uit om te zien hoe ver dit jonge team de komende jaren kan komen."

'Southgate heeft het ongelooflijk goed gedaan'

Volgens Martin Glenn, de baas van de Engelse voetbalbond FA, was het verlengen van het contract van de bondscoach een prioriteit voor zijn organisatie. "Gareth heeft het ongelooflijk goed gedaan en iedereen het geloof gegeven dat Engeland weer mee kan doen op het hoogste mondiale podium."

"Gareth heeft de afgelopen twee jaar amper iets fout gedaan. Ik geloof dat we in de toekomst het WK zullen winnen, maar ik weet zeker dat we steeds mee zullen doen om de wereldtitel."

Southgate was iets voorzichtiger dan zijn baas. "We weten dat we nog wat werk te doen hebben om bij de allerbeste teams ter wereld te horen. Maar ik ben heel blij dat we nu de stabiliteit gewaarborgd hebben voor de komende jaren."

Laatste 7 Engelse bondscoaches Sven-Göran Eriksson (2001-2006)

Steve McClaren (2006-2007)

Fabio Capello (2008-2012)

Stuart Pearce (interim, 2012)

Roy Hodgson (2012-2016)

Sam Allardyce (2016)

Gareth Southgate (2016-2018)

Mount, Maddison en Sancho voor het eerst in selectie

Southgate maakte donderdag ook zijn selectie bekend voor de uitduels met Kroatië (12 oktober) en Spanje (15 oktober) in de Nations League. Talenten Mason Mount (19, Derby County), James Maddison (21, Leicester City) en Jadon Sancho (18, Borussia Dortmund) zijn voor het eerst opgeroepen voor het Engelse elftal.

Mount, die onder contract staat bij Chelsea, maakte vorig seizoen als huurling indruk bij Vitesse met negen goals in 29 Eredivisie-wedstrijden. Deze jaargang is de spelmaker sterk gestart bij Championship-club Derby County met drie goals en een assist in elf competitieduels.

Maddison stapte afgelopen zomer voor 25 miljoen euro over van Norwich City naar Leicester City. De middenvelder staat na zeven duels op drie treffers en twee assists in de Premier League. Aanvaller Sancho heeft in zes Bundesliga-wedstrijden al zes assists gegeven. Ook was hij goed voor één goal.