Cristiano Ronaldo wordt dit jaar niet meer in de selectie van Portugal opgenomen, zo hebben bondscoach Fernando Santos en bondsvoorzitter Fernando Gomes in overleg met de aanvaller zelf besloten.

De 33-jarige Ronaldo ontbreekt dan ook in de 25-koppige selectie van Portugal voor de Nations League-wedstrijd tegen Polen en de oefeninterland tegen Schotland, die deze maand op het programma staan.

Ronaldo wordt naar alle waarschijnlijkheid in de luwte gehouden, omdat hij is verwikkeld in een verkrachtingszaak. De Amerikaanse Kathryn Mayorga vertelde vorige week in het Duitse blad Der Spiegel dat Ronaldo haar in 2009 verkrachtte in een hotel in Las Vegas.

De Juventus-aanvaller ontkent dat hij schuldig is en sprak woensdag in een eerste uitgebreide reactie van een "mediaspektakel". "Verkrachting is een afschuwelijke misdaad die indruist tegen alles wat ik ben en waar ik in geloof. Ik ga er alles aan doen om mijn naam te zuiveren."

Bondscoach Santos steunt Ronaldo

Bondscoach Santos liet donderdag op een persconferentie weten dat hij volledig achter Ronaldo staat, ook al wordt de recordinternational de rest van dit jaar buiten de selectie gelaten.

"Ik ken Cristiano goed en ik geloof dat hij onschuldig is, zoals hij zelf ook al heeft aangegeven", aldus Santos. "Ik kan niet geloven dat hij iemand zou verkrachten. In de toekomst is er niks dat hem nog uit de Portugese selectie kan houden."

Voorzitter Gomes van de Portugese voetbalbond schaart zich eveneens achter Ronaldo. "Namens de Portugese voetbalbond spreek ik mijn volledige steun uit aan Cristiano, wiens goede naam en reputatie op het spel staan. Ik ken hem al jaren en weet dat hij een goed karakter heeft."

Ronaldo ontbrak na WK ook in selectie

Ronaldo werd in de vorige interlandperiode ook al buiten de selectie van Portugal gehouden. Bondscoach Santos nam hem toen niet op in zijn keurkorps, zodat hij zich volledig kon richten op zijn nieuwe club Juventus.

154-voudig international Ronaldo maakte deze zomer voor 100 miljoen euro de overstap van Real Madrid naar de 'Oude Dame', waar hij een contract tot medio 2022 tekende.

Portugal speelt op 11 oktober eerst de wedstrijd tegen Polen in de Nations League. Drie dagen later staat in Glasgow de vriendschappelijke interland tegen Schotland op het programma.