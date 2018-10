PSV-trainer Mark van Bommel vindt het onbegrijpelijk dat doelman Samir Handanovic van Internazionale woensdag na zijn handsbal niet uit het veld werd gestuurd. De coach noemde die beslissing cruciaal in het met 1-2 verloren Champions League-duel.

De Sloveen ging vlak voor rust bij een 1-0-stand met zijn hand naar de bal toen Steven Bergwijn alleen op hem afging. Hij voorkwam daarmee dat de aanvaller alleen op het doel af kon.

"Dat is een gewoon rode kaart", was Van Bommel tegenover Veronica duidelijk. "Anders kan elke keeper voortaan gewoon hands maken buiten de zestien. Als hij geen hands maakt, komen wij op 2-0. Steven was zeker tot een doelpoging gekomen."

Arbiter Milorad Mazic ging niet mee in die lezing en gaf de doelman geel. Het ontging de arbitrage enkele minuten later dat er buitenspel vooraf was gegaan aan de gelijkmaker van Internazionale, al was dat met het blote oog amper waarneembaar.

"Ik hoorde dat het buitenspel was. Dat zijn gewoon cruciale momenten, al is Inter natuurlijk ook een goede ploeg", erkende Van Bommel. "We hadden ook een paar keer pech, onder meer bij de omhaal van Donyell Malen die de keeper er goed uithield."

'Ondanks nederlaag wel tevreden'

De oud-international vond dat zijn ploeg desondanks weinig onder had gedaan voor de Italiaanse formatie. "Het was alleen net niet goed genoeg voor een punt of de winst. De wedstrijd is op details beslist. Het klinkt raar om na een nederlaag te zeggen dat je tevreden bent, maar dat ben ik wel."

Van Bommel is niet van plan om zijn ploeg aan te passen nu er in de Champions League nog geen punt is gepakt. "We moeten gewoon op deze weg verder. Dat hebben we na het verlies tegen Barcelona ook gedaan, hoe moeilijk het ook is. We zijn dichtbij gekomen, maar daar hebben we nu niets aan."

PSV krijgt over drie weken een nieuwe kans op de eerste punten in het miljoenenbal. De Eindhovenaren krijgen dan Tottenham Hotspur op bezoek, dat eveneens nog geen punt wist te pakken.

