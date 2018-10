Phillip Cocu voelt zich bij Fenerbahçe nog altijd gesteund door de clubleiding. De coach ontkent met klem dat de voorzitter hem heeft gevraagd op te stappen.

De oud-trainer van PSV beleeft een dramatisch begin van het seizoen bij zijn nieuwe club. Fenerbahçe ging ten onder in de voorrondes van de Champions League, verloor het eerste duel in de Europa League kansloos en staat in de competitie met zeven punten uit zeven duels onderin.

"Het is een delicate situatie", erkent de trainer tegenover FOX Sports. "Het gaat voetballend moeizaam. De spelers moeten vechten in plaats van voetballen. Er worden nu andere dingen gevraagd dan ze gewend zijn."

Cocu stelt dat hij op een lastig moment is ingestapt bij de Turkse topclub, die door regels omtrent Financial Fair Play niet veel mag uitgeven van de UEFA. Onder anderen de Braziliaanse spelers Giuliano en Souza werden verkocht.

"Er zijn veel mogelijkheden die we niet kunnen gebruiken. We hebben aan het begin van het seizoen twee belangrijke spelers verkocht en vier nieuwe gekocht. Maar het kost tijd om die te laten wennen aan onze visie en aan de Turkse competitie."

'Ben zeker niet gevraagd om op te stappen'

De oud-international zit nog altijd op één lijn met de voorzitter en de technisch directeur van de club. Cocu spreekt de berichten in Turkse kranten dat de preses hem maandag na de competitienederlaag van zondag tegen Rizespor (3-0) gevraagd had op te stappen dan ook tegen.

"Ik voel zeker nog steun. Maar het is logisch dat zoiets gebeurt bij een grote club als deze. Ze zijn hier niet gewend om het seizoen zo te starten. De fans willen succes en als dat uitblijft krijg je weerstand, ook vanuit de media. Dat is helemaal niet raar. Maar ik ben zeker niet gevraagd om op te stappen."

Ondanks de beperkte financiële mogelijkheden heeft Cocu wel de beschikking over een selectie van dertig man. Spelers als Mathieu Valbuena en Roberto Soldado vallen zelfs buiten de boot.

"Je moet keuzes maken en dat zijn moeilijke keuzes", meent Cocu. "Je probeert iedereen aan boord te houden, maar dat is niet eenvoudig. Het is zaak om keihard te blijven werken, dat gaat met horten en stoten. Dan moet je je kop erbij houden, want de emoties lopen hier nog weleens wat hoger op. Daar moet je op een goede manier mee omgaan."

De volgende wedstrijd voor Fenerbahçe is donderdag, wanneer de Turkse ploeg het Slowaakse Spartak Trnava op bezoek krijgt in de Europa League. 'Fener' moet winnen om nog kans te maken op de volgende ronde, na de zeperd in het openingsduel bij Dinamo Zagreb (4-1). De wedstrijd begint om 18.55 uur.

