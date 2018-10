Antonio Valencia heeft woensdag zijn excuses aangeboden voor het liken van een Instagram-bericht waarin wordt gepleit voor een vertrek van coach José Mourinho bij Manchester United.

De 33-jarige vleugelverdediger ging dinsdagavond in de fout na de Champions League-wedstrijd van United tegen Valencia. Het duel op Old Trafford eindigde in een doelpuntloos gelijkspel.

Valencia, die dit seizoen als aanvoerder fungeert en de hele wedstrijd in het veld stond bij 'The Red Devils', vond na afloop een Instagram-bericht met zijn foto waar de tekst 'It's time for Mourinho to go' bij stond leuk.

Volgens de Ecuadoraan is het één groot misverstand. "Ik heb het bericht geliket zonder dat ik de tekst las", schrijft Valencia op Twitter. "Dit is niet mijn eigen mening en ik bied dan ook mijn excuses aan. Ik sta volledig achter de manager en het team."

United al vier duels op rij zonder zege

Het is niet de eerste keer dat het lijkt alsof Mourinho niet goed in de groep ligt. De Portugees zou ook een slechte verstandhouding hebben met middenvelder Paul Pogba, die van de coach geen tweede aanvoerder meer mag zijn.

De actie van Valencia komt op een vervelend moment voor Mourinho, die onder grote druk staat door de teleurstellende resultaten van United. De remise tegen Valencia betekende al de vierde wedstrijd op rij zonder zege voor de Premier League-club.

United, dat vorige week in de League Cup na strafschoppen werd uitgeschakeld door Derby County, bezet met tien punten momenteel de tiende plek in Engeland. Koploper Manchester City heeft al negen punten meer.

