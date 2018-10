Heracles Almelo-aanvaller Kristoffer Peterson is woensdag voor het eerst opgenomen in de selectie van Zweden voor de interlands tegen Rusland (Nations League) en Slowakije (oefenduel).

De 23-jarige Peterson is de huidige topscorer van de Eredivisie met acht goals in zeven wedstrijden. Mede dankzij zijn treffers staat Heracles vierde in de Eredivisie, met evenveel punten (16) als nummer twee Ajax en nummer drie Feyenoord.

Peterson kwam in januari 2017 van FC Utrecht naar Heracles. In zijn eerste volledige seizoen voor de club uit Almelo kwam hij tot zeven goals in 32 competitiewedstrijden.

De Zweed speelde eerder op huurbasis voor Roda JC en doorliep een deel van de jeugdopleiding van Liverpool. Tot nu toe kwam hij tot zeven interlands voor Jong Zweden, waarin hij één keer trefzeker was.

Peterson is de enige Eredivisie-speler in de Zweedse selectie. De vorige keer nog wel geselecteerde Feyenoord-aanvaller Sam Larsson behoort niet tot de 25-koppige groep van bondscoach Janne Andersson.

Zweden speelt op donderdag 11 oktober een uitduel met Rusland in de Nations League. De Zweedse ploeg verloor het eerste pouleduel in de B-divisie van Turkije (2-3). Op 16 oktober volgt een oefenwedstrijd tegen Slowakije.

Jörgensen ontbreekt in selectie Denemarken

Ajax-spelers Lasse Schöne en Kasper Dolberg behoren tot de Deense selectie voor de interlands tegen Ierland (Nations League) en Oostenrijk (oefenduel).

Feyenoord-aanvaller Nicolai Jörgensen ontbreekt in de selectie. De spits is net hersteld van een voetblessure en heeft bij Feyenoord nog geen basisplaats.

De Denen spelen op 13 oktober een uitwedstrijd tegen Ierland in de B-divisie van de Nations League. De ploeg van Age Hareide begon de poulefase vorige maand met een 2-0-overwinning op Wales.