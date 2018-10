PSV moet woensdagavond voor eigen publiek winnen van Internazionale om een goede kans te houden op overwintering in de Champions League. Schrijver en Inter-supporter David Endt denkt dat er voor de Eindhovenaren mogelijkheden liggen tegen de 'Nerazzurri'.

"Inter is moeilijk te verslaan, maar mist spelers die op tactisch gebied het verschil kunnen maken. PSV heeft genoeg kwaliteit in huis om dit team te verrassen", blikt Endt in gesprek met NUsport vooruit op het treffen in het Philips Stadion.

Voor PSV is het de eerste thuiswedstrijd in de groepsfase, want de ploeg van trainer Mark van Bommel begon de Champions League twee weken geleden met een kansloze nederlaag bij FC Barcelona (4-0).

Met Inter, dat een nipte zege boekte op Tottenham (2-1), treft PSV een ploeg die voor het eerst in zes jaar weer meedoet aan het miljoenenbal. De Champions League-winnaar van 2010 is al tijden niet meer de topclub van weleer en dus liggen er kansen voor de Eindhovenaren.

"Op elke positie staat er wel een redelijk goede speler, maar er is weinig creatief vermogen", zegt Endt. "De spelers van Inter hebben wél veel fysieke kracht en ervaring, dus PSV gaat het lastig krijgen en moet niet te overmoedig worden."

Fans Inter verlangen naar oude tijden

De 64-jarige Endt zat twee weken geleden zelf in San Siro, waar hij aanschouwde hoe Inter in de laatste vijf minuten een 0-1-achterstand tegen Tottenham Hotspur ombouwde in een nipte zege. De voormalige teammanager van Ajax merkte aan alles dat de fans hunkeren naar de successen van vroeger.

"Inter zweeft een beetje tussen de obsessie om terug te komen op het oude niveau en de verwachting dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Dat enorme verlangen was ook tijdens Inter-Tottenham Hotspur voelbaar", vertelt Endt.

"De sfeer was geweldig en de euforie voerde na afloop door het stadion, terwijl Spurs eigenlijk de betere ploeg was. Daaruit bleek ook dat Inter nog een lange weg te gaan heeft. De verwachtingen bij deze club zijn altijd groot, vooral na de transferzomer, maar het valt dan vaak wat tegen."

Inter versterkte zich afgelopen zomer door onder anderen Stefan de Vrij en Radja Nainggolan naar Milaan te halen, terwijl de achttienvoudig kampioen van Italië met Mauro Icardi en Ivan Perisic nog aardig wat individuele kwaliteit in de gelederen heeft.

Volgens Endt zijn er desondanks geen spelers die duidelijk het verschil maken. "Bij deze ploeg mis je een beetje de genialiteit. Icardi heeft dat soms wel, maar die wacht vaak ook gewoon zijn balletjes af. Inter moet het echt hebben van de ervaring van de internationals en is daarmee een heel andere ploeg dan PSV."

Inter moeizaam begonnen aan Serie A

Champions League-deelname is mooi, maar Inter hoopt dit seizoen ook in eigen land weer eens mee te doen om de titel. De ploeg van trainer Luciano Spalletti liet echter al steken vallen tegen Sassuolo (1-0), Parma (0-1) en Torino (1-1), waardoor het ongenaakbare Juventus al op acht punten staat.

Volgens Endt waarborgt de selectie van Inter ook te weinig kwaliteit om in het miljoenenbal een rol van betekenis te spelen. "De zege op Tottenham heeft Inter wel een steun in de rug gegeven, maar ze zullen zich vooral gaan richten op de competitie. Succes in de Champions League is een extraatje."

De wedstrijd tussen PSV en Inter begint woensdag om 21.00 uur in het Philips Stadion en staat onder leiding van de Servische arbiter Milorad Mazic. Het andere duel in groep B tussen FC Barcelona en Tottenham Hotspur begint op datzelfde tijdstip in Londen.

