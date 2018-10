Justin Kluivert werd dinsdag de jongste doelpuntenmaker ooit voor AS Roma in de Champions League met zijn treffer tegen Viktoria Plzen (5-0). ​De negentienjarige aanvaller droeg zijn eerste goal in het shirt van Roma op aan zijn vriend en oud-teamgenoot Abdelhak Nouri.

Nouri liep vorig jaar zwaar hersenletsel op toen hij een hartstilstand kreeg in een oefenduel met Ajax.

"Abdelhak zit in mijn hart. Ik wilde voor hem scoren", zei Kluivert tegen Italiaanse media. De oud-Ajacied speelt bij Roma met rugnummer 34, hetzelfde nummer als Nouri bij Ajax had.

Kluivert voelde zich op zijn gemak als linkervleugelaanvaller tegen Plzen. "We trainen heel veel op tactiek met de trainer. Dat kwam goed van pas vandaag. Ik ben blij dat het goed ging, voor mezelf en voor het team."

De Nederlander had enkele goede combinaties met zijn Turkse teamgenoot Cengiz Ünder. "We kunnen elkaar niet goed verstaan, maar we voelen elkaar aan. Als we met elkaar praten is het met handgebaren en een beetje Engels en Italiaans door elkaar. Hij is een goede vriend van me."

'Mijn vader zal trots op me zijn'

Roma verloor ruim een week geleden in de Serie A met 2-0 van Bologna, maar won daarna drie duels op rij. "We hebben daarna als team met elkaar gezeten en hebben gesproken over alles. Dat heeft ons de moed gegeven om het beter te doen. Daarna hebben we de knop omgezet. Ik ben blij dat dit is gelukt. Nu moeten we volhouden."

De aanvaller had kort na de wedstrijd nog niet met zijn vader Patrick Kluivert gesproken. "Ik denk dat mijn vader heel trots op me zal zijn. Ook op mijn goal en dat ik de jongste ben voor deze club die scoort in de Champions League."

AS Roma vervolgt de Serie A zaterdag met een uitwedstrijd tegen Empoli. De volgende Champions League-wedstrijd voor de ploeg van trainer Eusebio Di Francesco is op 23 oktober in eigen huis tegen CSKA Moskou.

