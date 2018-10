Trainer Niko Kovac van Bayern München had geen moment rekening gehouden met puntenverlies tegen Ajax in de Champions League (1-1). De Kroaat moet bekennen dat de Amsterdammers het grootste deel van de wedstrijd beter waren.

"We gaven te veel foute passes en wilden de bal te snel naar voren schieten. Doordat we veel fouten maakten, werden we steeds onzekerder. Dit hadden we niet aan zien komen", zei Kovac na de wedstrijd in de Allianz Arena.

Het leek er in de beginfase op dat Bayern een simpele avond zou krijgen, want na vier minuten stond het al 1-0 door een rake kopbal van de volledig vrijstaande Mats Hummels. Ajax richtte zich echter op en kwam na 22 minuten op gelijke hoogte via Noussair Mazraoui.

In het restant van de eerste helft en ook na rust waren de beste kansen verrassend genoeg voor de ploeg van trainer Erik ten Hag, maar scherpte in de afronding ontbrak om de winnende treffer te forceren in de Allianz Arena.

'Ajax heeft het heel goed gedaan'

Kovac vond dat zijn ploeg veel minder goed in de wedstrijd zat dan Ajax. "Het draait om de basisprincipes en daaronder valt ook hard werken voor elkaar en duels uitvechten. Dat is iets dat Ajax vanaf de vijftiende tot de tachtigste minuut heel goed heeft gedaan. Daarom moeten wij nu leven met een punt."

De verrassende remise tegen Ajax betekende voor Bayern al de derde wedstrijd op rij zonder zege. De 'Rekordmeister' liet onlangs in de Bundesliga ook al punten liggen tegen Hertha BSC (2-0) en FC Augsburg (1-1).

"Niet alleen ik ben verrast, dat geldt voor velen", aldus een teleurgestelde Kovac. "Ik weet niet waarom de prestaties in de laatste drie duels zijn zoals ze zijn. Ik moet dit eerst verwerken."

Door het 1-1-gelijkspel in München gaat Ajax nog steeds aan kop in groep E van de Champions League, al heeft Bayern net zoveel punten. Benfica won woensdag met 2-3 bij AEK Athene en bezet de derde plek.

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de Champions League