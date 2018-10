Manchester United-coach José Mourinho wil zijn ploeg niks verwijten na het teleurstellende gelijkspel tegen Valencia in de Champions League (0-0). De bekritiseerde coach kan wel begrip opbrengen voor het feit dat de supporters zijn ploeg uitfloten in de slotfase.

"Iedereen mag zijn mening geven in dit land en dat geldt wat mij betreft zeker voor de fans van Manchester United, die ik voor 200 procent respecteer", zei Mourinho dinsdagavond na afloop op Old Trafford tegen Engelse media.

"Het was een frustrerende avond, maar ik ben wel blij met de manier waarop mijn spelers gestreden hebben. Ze hebben echt verbetering getoond. Wij waren het team dat het meeste liet zien, maar helaas leverde dat geen overwinning op."

De doelpuntloze remise voor eigen publiek betekende al de vierde wedstrijd op rij zonder zege voor United. De 'Red Devils' stelden in de competitie teleur tegen Wolverhampton Wanderers (1-1) en West Ham United (3-1) en vorige week in de League Cup volgde een pijnlijke uitschakeling tegen Derby County.

'Mijn aanvallers hebben geen vertrouwen'

Tegen Valencia maakte United eveneens geen goede indruk, al vindt Mourinho dat er simpelweg niet veel meer inzat voor zijn ploeg. "Mijn spelers hebben hard gewerkt en probeerden vaak van achteruit op te bouwen, maar daar hebben we de technische kwaliteiten niet voor."

"Ons doel was om deze levensgevaarlijke counterploeg te stoppen en dat hebben we goed gedaan. Onze aanvallers zijn op dit moment niet op hun topniveau en hebben niet veel vertrouwen, dus ik wist dat we geen twintig kansen zouden krijgen. Het is jammer dat we uit die spaarzame mogelijkheden niet hebben gescoord."

Ondanks de remise tegen Valencia is er nog niet veel aan de hand voor het geplaagde United, dat de groepsfase van de Champions League twee weken geleden begon met een 0-3-zege bij Young Boys. De ploeg van Mourinho bezet momenteel de tweede plek in groep H met vier punten, twee minder dan Juventus.

