Stekelenburg met Everton na strafschoppen uitgeschakeld in League Cup

De 36-jarige Stekelenburg stopte één penalty van Southampton, de club waar hij in het seizoen 2015/2016 speelde. Hij keerde de inzet van Matt Targett, maar zag twee ploeggenoten missen op Goodison Park.

Richarlison schoot de bal vanaf elf meter over het doel en Theo Walcott stuitte op doelman Angus Gunn, waarna Cédric Soares voor de beslissing zorgde.

Southampton, waarbij verdediger Wesley Hoedt de hele wedstrijd op de bank zat, was kort voor rust op voorsprong gekomen via Danny Ings. In de 85e minuut trok invaller Walcott de stand gelijk (1-1), waardoor strafschoppen noodzakelijk werden.

Stekelenburg is tweede keus achter Pickford

In de vierde ronde treft Southampton Leicester City, de kampioen van het seizoen 2015/2016. De uitschakeling van Everton is voor Stekelenburg een flinke tegenvaller ,omdat hij het moet het hebben van bekerwedstrijden.

In de Premier League is de 58-voudig Oranje-international tweede keus achter de Engelse international Jordan Pickford. De volgende competitiewedstrijd van Everton is zaterdag om 16.00 uur uit tegen Leicester City.

