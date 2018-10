Robben onder de indruk van 'lef en durf' Ajax op bezoek bij Bayern

"Zoals Ajax speelde, hadden wij het ook willen doen", zei Robben voor de camera van Veronica. "Ik vond ze erg goed. Ze speelden met lef en durf en wij hadden daar geen antwoord op. En dan loop je achter de feiten aan. Frustrerend dat het er op dit moment even niet in zit bij ons."

Het groepsduel in de Allianz Arena was al de derde wedstrijd op rij die Bayern niet winnend wist af te sluiten, na 1-1 tegen Augsburg en een 2-0-nederlaag tegen Hertha BSC. Robben baalt van de situatie bij de 'Rekordmeister', al beseft hij dat het wel goed is voor het Nederlands voetbal dat Ajax Europees zo goed presteert.

"Ik heb er de pest in en baal, maar ik ben ook realistisch. De recente ontwikkelingen bij Ajax en ook bij PSV zijn mooi voor Nederland en Oranje. Maar zoals ik al zei, op dit moment ben ik bezig met mijn club."

'Complimenten voor Ajax'

Bayern begon nog wel uitstekend tegen Ajax. Na vier minuten maakte Mats Hummels op aangeven van Robben 1-0, maar via Noussair Mazraoui was het halverwege de eerste helft weer gelijk.

"We waren meteen gevaarlijk en hadden de overhand", keek Robben terug op de beginfase. "Na die 1-0 wil je dan doordrukken, maar de wedstrijd kantelde. Ajax speelde gewoon goed. Dat kunnen we ook, alleen vandaag hadden we geen grip."

"Het leek of we iedere keer net een stap te laat waren. Dat leek niet alleen zo, dat was ook zo. Complimenten voor Ajax.''

Door de 1-1 blijft Ajax aan de leiding in groep E van het miljoenenbal. Bayern heeft net als de ploeg van trainer Erik ten Hag vier punten, maar een slechter doelsaldo. Benfica, dat woensdag met 2-3 won bij het nog puntloze AEK Athene, staat op drie punten.