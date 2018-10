Ancelotti vindt het vreemd dat Kassai wedstrijd van Napoli mag fluiten

"De scheidsrechter herinnert me aan een slechte avond die ik beleefde met mijn vorige club", zei de 59-jarige Italiaan dinsdag op zijn persconferentie in Stadio San Paolo in Napels.

Ancelotti doelde daarbij op de met 4-2 verloren uitwedstrijd april vorig jaar van Bayern München tegen Real Madrid, waardoor de Duitsers werden uitgeschakeld in de kwartfinales van de Champions League.

Na afloop richtte Ancelotti zijn woede op Kassai, die twee buitenspeldoelpunten van Cristiano Ronaldo goedkeurde en Arturo Vidal een dubieuze tweede gele kaart en dus rood gaf.

"Een fout kan soms gebeuren in het voetbal, maar zo'n serie missers is onaanvaardbaar. Deze scheidsrechter had wel wat hulp van een videoarbiter kunnen gebruiken. Hoe is het mogelijk dat zulke flaters een kwartfinale in de Champions League kunnen beslissen?", foeterde hij destijds.

Beslissingen zitten Ancelotti nog altijd dwars

Dinsdag bleek dat de beslissingen van Kassai bijna anderhalf jaar geleden Ancelotti nog altijd behoorlijk dwars zitten en hij deed op zijn perspraatje weinig moeite om dat te verbergen.

"Zijn aanstelling verrast me. Tijd heelt alle wonden zeggen ze, maar in dit geval is te weinig tijd verstreken", liet hij weten.

Napoli heeft tegen Liverpool een goed resultaat nodig omdat het twee weken geleden bij de start van de groepsfase van het miljoenenbal gelijk twee dure punten liet liggen op bezoek bij Rode Ster Belgrado (0-0).

"Het wordt een belangrijke wedstrijd, maar geen cruciale", beweerde Ancelotti, die Liverpool dit seizoen een sterke indruk vindt maken, met name ook in de met 3-2 gewonnen openingswedstrijd tegen Paris Saint-Germain.

"Zij zijn een van de beste teams ter wereld. Ze bereikten vorig jaar niet voor niets de finale van de Champions League en dit seizoen zijn ze ook gewoon weer goed begonnen. Ze hebben een ontzettend gevaarlijke aanval, vooral als ze kunnen counteren. Als we willen winnen, dan moeten we die zien te voorkomen."

