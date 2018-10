Mutu moet definitief boete van 17 miljoen euro betalen aan Chelsea

Mutu stelde dat het sporttribunaal partijdig is, onder meer omdat sportbonden de rechters leveren. Het Europese hof oordeelde van niet.

In 2003 betaalde Chelsea 26 miljoen euro aan Parma voor de diensten van aanvaller Mutu. De Roemeen testte in zijn eerste seizoen positief op het gebruik van cocaïne. Het CAS legde vervolgens de miljoenenboete op, vanwege de waarde van zijn contract in 2004, het jaar waarin Mutu werd ontslagen door Chelsea.

In 2010 wees het Zwitserse hoogste gerechtshof het beroep af dat Mutu had aangetekend, waarna een gang naar het Europese hof volgde.

Mutu was vorig seizoen trainer in Roemenië

Het is nog niet duidelijk of Mutu de boete in zijn geheel kan betalen. De Roemeen, die eerder ook voor Internazionale, Juventus en Fiorentina speelde, sloot in 2016 zijn actieve loopbaan in eigen land af bij ASA Targu Mures.

Afgelopen april werd hij voor twee maanden aangesteld als interim-trainer van het Roemeense FC Voluntari. Mutu speelde 77 interlands voor Roemenië.

Claudia Pechstein kreeg eerder op dinsdag ook geen gelijk van het Europese hof in een vergelijkbare zaak. De Duitse schaatsster vond ook dat het CAS partijdig geoordeeld had in haar dopingzaak.