Van Bommel: 'Iedereen denkt ten onrechte dat we Inter wel even verslaan'

"Als je van tevoren zegt dat je geen kans hebt, kan je beter gaan trainen. Aan de andere kant denkt iedereen dat we Inter wel even verslaan en zo makkelijk is het niet in de Champions League", benadrukte Van Bommel dinsdag op zijn persconferentie.

Door de 4-0-nederlaag tegen FC Barcelona van twee weken geleden in Camp Nou staat PSV puntloos onderaan in groep B, terwijl Inter de eerste groepswedstrijd met 2-1 van Tottenham Hotspur won.

Hoewel de drie punten tegen Inter van groot belang zijn in de strijd om de bovenste twee plekken in de poule, is Van Bommel net als tegen Barcelona niet van plan zich aan te passen aan de tegenstander. "We doen het op dit moment goed en willen overal hetzelfde spelen. Ik ga dus geen gekke dingen veranderen."

"Het is wel goed om rekening te houden met de tegenstander. Tegen Inter en andere Italiaanse topclubs heb je soms het gevoel dat je lekker mee kan voetballen, totdat ze in een keer toeslaan waardoor de wedstrijd verandert. Details maken het verschil in het voetbal en dat is nu zeker zo."

'Moeilijk om deze vorm voort te zetten'

Waar PSV in de Champions League direct onderuit ging, zijn de Eindhovenaren in eigen land nog onverslaanbaar. De regerend landskampioen verloor geen punt in de eerste zeven competitiewedstrijden en Van Bommel hoopt dat zijn ploeg die vorm ook in het miljoenenbal kan laten zien.

"Dat is misschien wel het moeilijkste, om dit niveau elke keer maar weer te halen. Die stap proberen we nu wel te maken. We moeten proberen te overwinteren, hoe moeilijk ook", aldus Van Bommel, die hoopt dat het thuispubliek ook tegen Inter een belangrijke rol op zich neemt.

"Onze supporters kunnen veel lawaai maken en een sfeer creëren die het elftal draagt. Het publiek merkt dat de jongens willen, en andersom is dat hetzelfde. Dat is mooi om te zien."

De wedstrijd tussen PSV en Internazionale begint woensdag om 21.00 uur in het Philips Stadion en staat onder leiding van de Servische scheidsrechter Milorad Mazic. Ajax komt dinsdag al in actie tegen Bayern München.

