Van Gaal: 'Ajax doet qua talent niet onder voor mijn ploeg in 1995'

"Die toets doorstaan ze. Ik had toen ook een erg jonge ploeg met Patrick Kluivert, Clarence Seedorf en Marc Overmars", aldus Van Gaal op de site van Ajax. De oud-bondscoach is door Ajax uitgenodigd om het Champions League-duel van dinsdag met Bayern München bij te wonen.

De 67-jarige trainer vindt dat het huidige Ajax in vergelijking met 1995 nog wel wat ervaring mist. "In die tijd had ik ook Danny Blind, Frank Rijkaard en de gebroeders Frank en Ronald de Boer, die ook al wat ouder waren. Je moet altijd een mix zoeken tussen oud en jong. Dat doet Ajax nu ook, maar er worden wel heel veel aanvallend ingestelde spelers opgesteld."

Volgens Van Gaal zit daar het belangrijkste probleem bij de ploeg van Ten Hag. "Aanvallend ingestelde spelers nemen meer risico en verliezen vaker de bal. Topclubs profiteren daarvan. Dat zag je bij die 3-0-nederlaag tegen PSV. Ajax verloor niet omdat PSV zo goed speelde, maar omdat spelers van Ajax te veel risico namen."

'Ajax is niet kansloos tegen Bayern'

Ajax speelt dinsdag tegen Bayern in München het tweede groepsduel in de Champions League. Van Gaal, trainer van Bayern van medio 2009 tot april 2011, denkt dat Ajax niet kansloos is tegen de kampioen van Duitsland.

"Ajax heeft heel veel talent en kwaliteit en Bayern zit in een slechte fase. Dat zorgt voor veel druk hier in München, weet ik uit ervaring. Die druk, daar kunnen we wat mee. Het gaat om de tactiek die Ten Hag heeft uitgedacht. Het gaat erom dat ze niet te veel balverlies lijden op plekken waar dat niet kan. Die balans was in sommige wedstrijden van Ajax nog een beetje zoek."

Van Gaal hoopt dat Ten Hag rekening houdt met de kwaliteiten van Bayern. "Helaas wordt dat vaak als een vies woord gezien in Nederland. Als trainer moet je altijd zorgen dat je je eigen spelers in hun kracht laat spelen en de tegenstander niet. Dat heet tactiek."

'Er zijn nog steeds dingen hetzelfde bij Bayern'

Onder leiding van Van Gaal werd Bayern in 2010 kampioen van Duitsland, werd de beker gewonnen en de Champions League-finale bereikt. In april van zijn tweede seizoen werd hij ontslagen vanwege teleurstellende resultaten. De trainer ziet nog steeds overeenkomsten tussen zijn ploeg van toen en het team dat Bayern-trainer Nico Kovac nu in het veld brengt.

"Arjen Robben heb ik toen mogen kopen van Real Madrid en ik heb David Alaba en Thomas Müller laten doorschuiven naar het eerste. Die spelen er alledrie nog steeds. Ook speelt Bayern nog steeds 4-3-3, het systeem dat ik hier introduceerde. Er zijn dus wel een aantal dingen die nog steeds hetzelfde zijn hier."

Ajax en Bayern München spelen dinsdag om 21.00 uur tegen elkaar in de Allianz Arena. De wedstrijd staat onder leiding van de Tsjechische scheidsrechter Pavel Královec.

