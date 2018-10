Juventus-coach Allegri denkt dat schorsing Ronaldo op goed moment komt

"Cristiano heeft al heel veel wedstrijden gespeeld en is toe aan rust. Het is dus prima dat hij er nu een keer niet bij is", zei de coach van de 'Oude Dame' maandagavond op zijn persconferentie.

De 33-jarige Ronaldo kwam deze zomer voor 100 miljoen euro over van Real Madrid en deed sindsdien in alle officiële wedstrijden mee bij Juventus, dat zowel in de competitie als in de Champions League nog geen punt verloor.

Tegen Young Boys moet 'Juve' het dus voor de eerste keer stellen zonder Ronaldo, die twee weken geleden in de eerste groepswedstrijd tegen Valencia (0-2-winst) al na 29 minuten moest vertrekken. De Portugees kreeg een directe rode kaart nadat hij verdediger Jeison Murillo licht aan zijn haar trok.

Hoewel Allegri blij is dat Ronaldo even op adem kan komen, is de coach tot dusver zeer tevreden over de bijdrage van de aanvaller. "Afgelopen zaterdag tegen Napoli (3-1-zege, red.) heeft Cristiano weer ontzettend veel werk geleverd en speelde hij zijn beste wedstrijd sinds hij hier is. Nu kan hij wel een pauze gebruiken."

'We moeten Young Boys respecteren'

Naast de veelbesproken Ronaldo, die sinds vorige week verwikkeld is in een verkrachtingszaak waar hij mogelijk bij betrokken is, ontbreekt ook Giorgio Chiellini bij Juventus. Middenvelder Sami Khedira is op de weg terug van een spierblessure en is nog niet fit genoeg voor een basisplek.

Allegri verklapte al wel dat Paulo Dybala en Mario Mandzukic in de voorhoede staan tegen het Zwitserse Young Boys. "We gaan vol voor de overwinning, maar moeten onze tegenstander respecteren", vertelde de Italiaan.

"Young Boys heeft een goede ploeg en ze winnen veel wedstrijden. Voor ons geldt echter alleen de zege, anders is het goede werk bij Valencia voor niets geweest."

De wedstrijd tussen Juventus en Young Boys, dat vorige week thuis ten onder ging tegen Manchester United (0-3), begint om 18.55 uur in Turijn. Het eerste fluitsignaal bij Manchester United-Valencia klinkt om 21.00 uur.

Bekijk het programma en de standen in de Champions League