Ajax wacht al 22 jaar op Champions League-zege in Duitsland

De laatste keer dat Ajax een Champions League-zege boekte in Duitsland was op 6 maart 1996 tegen Borussia Dortmund, dat door goals van Edgar Davids en Patrick Kluivert met 2-0 verslagen werd in de kwartfinales.

Sindsdien speelde Ajax alleen nog in 2004 en 2012 in het miljoenenbal op Duitse bodem. Veertien jaar geleden verloor Ajax, mede door een hattrick van Roy Makaay, kansloos met 4-0 van Bayern. In 2012 was Dortmund door een treffer van Robert Lewandowski met 1-0 te sterk.

Buiten de Champions League om kwam Ajax Europees na 1996 nog viermaal in actie in Duitsland met wisselend succes. Bij VfL Bochum (2-2 in 1997, UEFA Cup), Werder Bremen (3-0-nederlaag in 2007, UEFA Cup) en Schalke 04 (3-2-nederlaag in 2017, Europa League) kwam Ajax niet tot winst.

In november 2008 kenden de Amsterdammers een opleving in uitwedstrijden tegen Duitse clubs door Hamburger SV met 0-1 te verslaan in de UEFA Cup. Leonardo zorgde destijds voor de enige treffer.

De recente resultaten in uitwedstrijden in de Champions League geven Ajax weinig hoop op een goed resultaat in de Allianz Arena. De 33-voudig landskampioen heeft al tien uitduels op rij niet gewonnen in het hoofdtoernooi van het miljoenenbal, nadat Dinamo Zagreb op 18 oktober 2011 met 0-2 opzij werd gezet.

Huntelaar op recordjacht

Een sprankje hoop voor Ajax is dat Bayern niet in beste vorm steekt. De ploeg van trainer Niko Kovac kwam vorige week dinsdag niet verder dan 1-1 tegen Augsburg en vrijdag werd met 2-0 verloren van Hertha BSC.

Arjen Robben stond in beide wedstrijden in de basis bij Bayern en het lijkt erop dat hij ook tegen Ajax gaat starten. Als de Nederlandse vleugelspeler trefzeker is, heeft hij in dertien verschillende seizoenen gescoord in de Champions League. Robben evenaart in dat geval Real Madrid-spits Karim Benzema. De in 2014 gestopte Ryan Giggs is recordhouder met goals in zestien verschillende Champions League-seizoenen.

Bij Ajax is Klaas-Jan Huntelaar op recordjacht. De 35-jarige spits jaagt tegen Bayern op zijn negentiende Europese treffer voor de Amsterdamse club en zou daarmee Sjaak Swart (18) voorbij gaan. Alleen Jari Litmanen (26) en Johan Cruijff (25) waren vaker trefzeker.

Bayern München-Ajax begint dinsdag om 21.00 uur in de Allianz Arena en staat onder leiding van de Tsjechische scheidsrechter Pavel Královec. Ook bij de andere wedstrijd in groep E, AEK Athene tegen Benfica, is de aftrap om 21.00 uur.