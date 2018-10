Jong FC Utrecht en MVV komen niet tot scoren in matig duel

Hoogtepunten waren schaars in het regenachtige stadion Galgenwaard. Door het gelijkspel is MVV na zeven wedstrijden de nummer negen van de competitie met elf punten. Jong Utrecht heeft vijf punten en staat zestiende.

Het was voor MVV de tweede keer in vijf dagen dat ze naar Utrecht afreisden, want donderdag speelde de ploeg van coach Ron Elsen in de TOTO KNVB-beker uit tegen de hoofdmacht van FC Utrecht. Het tweederondeduel leverde een 2-0-nederlaag op.

Jong Utrecht-MVV was de laatste wedstrijd in de zevende speelronde, waarin Almere City (2-1 tegen RKC Waalwijk), Sparta Rotterdam (3-2 tegen FC Dordrecht) en FC Twente (2-1 tegen Jong PSV) zich naast koploper Go Ahead Eagles nestelden.

De ploeg uit Deventer speelde met 1-1 gelijk op bezoek bij NEC, waardoor de vier koplopers allemaal zestien punten hebben. Go Ahead leidt op basis van het doelsaldo.

In de volgende speelronde staat de topper Go Ahead-Sparta op het programma. Almere City neemt het in eigen huis op tegen nummer vijf NEC, dat een punt minder heeft dan de top vier.

