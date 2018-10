Frenkie de Jong ondanks plek in selectie 'groot vraagteken' voor Bayern-Ajax

"Hij is mee, maar een groot vraagteken en zal apart van de groep trainen. Hij boekt progressie, maar of dat snel genoeg gaat, zullen we moeten bekijken", zei coach Erik ten Hag maandagavond op zijn persconferentie in München.

De 21-jarige De Jong miste het competitieduel met Fortuna Sittard (0-2-winst) zaterdag door een kuitblessure. Ten Hag liet weten dat hij in de Allianz Arena in ieder geval wél kan beschikken over Matthijs de Ligt en Hakim Ziyech.

Aanvoerder De Ligt heeft geen last meer van de knieblessure waar hij onlangs mee kampte en speelde zaterdag al de hele wedstrijd tegen Fortuna. Spelmaker Ziyech incasseerde in dat duel een flinke tik, maar is ook fit.

'Bayern is duidelijk topfavoriet'

In de laatste twee Bundesliga-wedstrijden stelde Bayern teleur tegen FC Augsburg (1-1) en Hertha BSC (2-0-verlies), maar Ten Hag ziet dat eerder als een nadeel dan een voordeel voor zijn ploeg.

"Bayern is topfavoriet, dat is duidelijk. Ze zijn dat nog steeds, ook al hebben ze nu twee mindere resultaten geboekt. Dan zijn ze misschien nog wel gevaarlijker", aldus de oud-trainer van FC Utrecht, die tussen 2013 en 2015 coach van het tweede elftal van Bayern was.

"Ik ken de mentaliteit hier. Als de druk wordt opgevoerd, kunnen ze tot grote hoogten stijgen. Veel spelers uit de tijd dat ik hier werkte zijn er nog. De kern van het elftal is bij elkaar en ik ken de spelers door en door."

Vertraging op Schiphol 'ergerlijk'

De vlucht van de Ajax-selectie naar München liep maandag een uur vertraging op door een stroomstoring op Schiphol. Ten Hag baalde van het oponthoud, maar wilde er geen probleem van maken.

"Soms gaat het anders dan gepland, maar daar moet je mee omgaan. Het verstoort de voorbereiding en het is ergerlijk, maar het is niet anders. Je moet er niet te veel energie aan verspillen en de focus op de wedstrijd houden."

Bayern München-Ajax begint dinsdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Tsjechische scheidsrechter Pavel Královec. Beide clubs wonnen hun eerste duel in groep E.

Bekijk het programma en de standen in de Champions League