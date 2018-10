Van Persie niet akkoord met twee duels schorsing na rood tegen Vitesse

Van Persie werd in de blessuretijd van de tweede helft door scheidsrechter Serdar Gözübüyük uit het veld gestuurd na een tackle op de enkels van Max Clark.

De 35-jarige aanvoerder was het totaal niet eens met die beslissing en kondigde direct al aan een schorsing niet te zullen accepteren.

"Het was een tackle op de bal, maar ik was iets te laat. Ik hield m'n been in en had geen enkele intentie hem pijn te doen of met gestrekt been door te halen. Ik schampte hem alleen maar, er was slechts licht contact. Dit kan nooit rood zijn. Ik ga hier 100 procent zeker tegen in beroep", zei hij.

De zaak zal nu worden voorgelegd aan de tuchtcommissie van de KNVB. Het is nog niet bekend op welke dag die zal worden behandeld op het bondsbureau in Zeist.

Van Persie niet tegen Willem II en PEC Zwolle

Mocht het beroep op niets uitlopen, dan mist Van Persie de wedstrijden tegen Willem II (uit op 7 oktober) en PEC Zwolle (thuis op 21 oktober). De ervaren aanvaller kan dan wel meedoen als Feyenoord op 28 oktober in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam de Klassieker speelt tegen aartsrivaal Ajax.

Van Persie maakte tegen Vitesse enkele minuten voor zijn rode kaart nog de winnende treffer (2-1) door een vrije trap van zo'n 25 meter op fraaie wijze achter doelman Eduardo te schieten.

Feyenoord bezet na zeven speelrondes de derde plaats op de ranglijst van de Eredivisie met evenveel punten als nummer twee Ajax (beide zestien) en op vijf punten achterstand van koploper PSV (21).

Rode kaart Gustafson geseponeerd

De aanklager betaald voetbal van de KNVB seponeerde de rode kaart van FC Utrecht-middenvelder Simon Gustafson zondag op bezoek bij FC Groningen (1-1).

Gustafson werd halverwege de tweede helft door scheidsrechter Bas Nijhuis uit het veld gestuurd na een op het eerste gezicht lichte overtreding op Samir Memisevic.

FC Utrecht-trainer Dick Advocaat had na afloop in de catacomben van het Hitachi Capital Mobility Stadion geen goed woord over voor de beslissing van Nijhuis. "Ik heb twintig mensen gesproken en alle twintig zeggen ze dat het geen rode kaart was. Alleen Nijhuis wel", mopperde de 71-jarige Hagenaar.

Geen sprake van ernstig gemeen spel

De aanklager betaald voetbal van de KNVB was eveneens van mening dat er geen sprake was van ernstig gemeen spel en besloot daarom Gustafson niet te schorsen. De Zweed kan daardoor vrijdag gewoon in actie komen als FC Utrecht het in eigen huis opneemt tegen hekkensluiter NAC Breda.

FC Utrecht doet het met een zestiende plaats en drie punten meer (zes om drie) niet veel beter dan de komende tegenstander.

Advocaat wacht nog op zijn eerste competitiezege als eindverantwoordelijke bij FC Utrecht. De opvolger van de ontslagen Jean-Paul de Jong debuteerde vorige week met een late 1-0-nederlaag bij Feyenoord.

Vitesse-middenvelder Thomas Bruns (rood tegen Feyenoord), Ali Messaoud van Excelsior (rood tegen VVV-Venlo) en Willem II'er Atakan Akkaynak (rood tegen De Graafschap) gingen wel akkoord met een schikkingsvoorstel van drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk.

