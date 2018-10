Ajax Vrouwen loot titelverdediger Lyon in Champions League

Bij Lyon staat Oranje-international Shanice van de Sanden onder contract. De Franse ploeg was in de eerste ronde met twee overwinningen (0-2 en 5-0) veel te sterk voor het Noorse Avaldsnes.

Ajax rekende in de eerste ronde af met Sparta Praag (2-0- en 1-2-zeges). Vorig seizoen werd de ploeg van trainer Benno Nihom bij de eerste deelname aan de Champions League nog uitgeschakeld in de eerste ronde van de knock-outfase door het Italiaanse Brescia.

Lyon is met vijf eindzeges recordhouder in de Champions League voor vrouwen. De ploeg van oud-international Reynald Pedros was de afgelopen drie jaar de sterkste en won het toernooi ook in 2011 en 2012.

Pedros werd vorige week door de FIFA verkozen tot beste coach van het jaar in het vrouwenvoetbal. Bij de verkiezing van FIFA's Best eindigden zes speelsters van Lyon in de top tien: Dzenifer Marozsán (tweede), Ada Hegerberg (derde), Lucy Bronze (zesde), Amandine Henry (zevende), Wendie Renard (achtste) en Saki Kumagai (tiende).

Martens met Barcelona naar Schotland

FC Barcelona, de ploeg van Lieke Martens en Stefanie van der Gragt, werd bij de loting gekoppeld aan het Schotse Glasgow City FC. Bayern München, waar Lineth Beerensteyn, Jill Roord en Jacintha Weimar spelen, neemt het op tegen FC Zürich.

VfL Wolfsburg, de verliezend finalist van vorig seizoen, lootte tegen de Spaanse kampioen Atlético Madrid. De finale van de Champions League voor vrouwen wordt dit jaar in Boedapest gespeeld.